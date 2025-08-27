VANCOUVER, British Columbia - 27. August 2025 / IRW-Press / Alset AI Ventures Inc. (TSXV: GPUS) (OTC: GPUSF) (WKN: A40M0J | SYM: 1R6) ("Alset AI" oder das "Unternehmen"), ein Unternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz ("KI"), das durch strategische Investitionen und Cloud-Computing-Lösungen Innovationen vorantreibt, freut sich bekannt zu geben, dass im Anschluss an die Jahreshauptversammlung und außerordentliche Versammlung der Aktionäre ("AGM") am 26. August 2025 Frau Lisa Baird und Herr Vijay Mony offiziell in das Board of Directors des Unternehmens (das "Board") aufgenommen wurden. Neben den Neuernennungen gehören dem Board auch weiterhin die Herren Jack Huang, Zelong (Roger) He und Adam Ingrao an, die auf der AGM in ihrer jeweiligen Funktion erneut bestätigt wurden.

"Wir freuen uns sehr, Lisa und Vijay im Board willkommen zu heißen", erklärt Adam Ingrao, Chief Executive Officer von Alset AI. "Ihre umfassende Führungserfahrung und ihre strategische Vision werden entscheidend dazu beitragen, dass wir unsere KI-Infrastrukturplattform weiter ausbauen und Wachstumschancen wahrnehmen können. Beide verfügen über vielfältige Fachkenntnisse, die Alset AI durch sein nächstes spannendes Kapitel führen werden."

Lisa Baird

Lisa Baird ist President und Chief Executive Officer von NextUp, dem führenden gemeinnützigen Verband, der Führungskräften aus der Wirtschaft Weiterbildungsmöglichkeiten, Ressourcen und Programme anbietet. Derzeit ist Lisa Mitglied im Board von Cantaloupe (NASDAQ: CTLP), einem führenden Anbieter von Technologien für den Selbstbedienungshandel. Zuvor war sie im Board von Fox Racing (übernommen von Vista Outdoor), GK Elite (im Besitz der Riverside Company), der International Hall of Fame of Tennis und der Women's Sports Foundation tätig. Vor ihrer derzeitigen Funktion bekleidete Lisa Führungspositionen bei der National Women's Soccer League, dem Olympischen und Paralympischen Komitee der Vereinigten Staaten, der National Football League, IBM und General Motors. Lisa ist Absolventin des Schreyer Honors College der Pennsylvania State University und hat ein MBA-Diplom von der Smeal Business School.

Vijay Mony

Vijay Mony ist Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der Firma Woodson Equity und hat bei einigen der renommiertesten Private-Equity-Unternehmen Nordamerikas umfangreiche Erfahrungen in strategischer Planung, Finanzwesen und Betriebsführung gesammelt. Vor der Gründung von Woodson Equity war Vijay als Führungskraft bei OpenGate Capital und Cerberus Capital Management tätig und baute durch frühere Tätigkeiten bei Accenture, Alvarez & Marsal sowie der Ford Motor Company eine solide Grundlage auf.

Herr Mony hat einen Bachelorabschluss (B.A.) von der Michigan State University und kann auf langjährige Erfolge in der Wertsteigerung von Unternehmen in einer Vielzahl von Branchen verweisen.

Abstimmungsergebnisse der Aktionärsversammlung

Neben der Wahl der Mitglieder im Board of Directors haben die Aktionäre von Alset AI ihre Zustimmung zu allen auf der AGM vorgebrachten Anträgen - darunter die Wiederbestellung von Davidson & Company LLP als Wirtschaftsprüfer des Unternehmens sowie bestimmte Abänderungen im Equity Incentive Plan des Unternehmens, der noch der finalen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange bedarf - erteilt.

Das Unternehmen dankt seinen Aktionären für ihre anhaltende Unterstützung.

Über Alset AI Ventures Inc.

Alset AI ist ein bahnbrechendes KI- und Cloud-Computing-Investmentunternehmen, das sich der Förderung von Technologieunternehmen mit hohem Potenzial verschrieben hat. Durch eine Kombination aus Kapital, strategischer Beratung und Cloud-Computing-Allianzen gestaltet Alset AI die Zukunft der künstlichen Intelligenz und baut eine auf KI ausgerichtete Risikokapitalplattform auf, die für beträchtliches Wachstum bereit ist.

Für weitere Informationen über Alset AI Ventures Inc. wenden Sie sich bitte an:

Investor Relations

Adam Ingrao

Chief Executive Officer

T: 236.312.6744

E: ir@alsetai.com

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Aussagen") enthalten, die sich auf die Pläne des Unternehmens zur Skalierung seiner KI-Infrastrukturplattform und zur Verfolgung von Wachstumschancen sowie auf die Rolle der neuen Mitglieder des Boards bei der Steuerung der zukünftigen Initiativen des Unternehmens beziehen. Die zukunftsgerichteten Aussagen können sich auch auf die Bemühungen des Unternehmens, die zukünftige Best-in-Class-Infrastruktur in seine Rechenplattform zu integrieren, den erwarteten Zuwachs bei der Nachfrage nach KI-Rechenleistung, die Fähigkeit der Partnerschaft, zur Erfüllung dieser Nachfrage durch das Unternehmen beizutragen, und die Fähigkeit des Unternehmens beziehen, seine langfristige Strategie zum rasanten Ausbau von KI-Infrastruktur und der Bereitstellung von End-to-End-Rechenlösungen weltweit umzusetzen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten in der Regel Wörter wie "werden", "beabsichtigen", "antizipieren", "könnten", "sollten", "dürfen", "erwarten", "schätzen", "prognostizieren", "planen", "potenziell", "projizieren", "annehmen", "erwägen", "glauben", "sollen", "geplant" und ähnliche Begriffe. Bei diesen Aussagen handelt es sich lediglich um Vorhersagen. Bei den Schlussfolgerungen und Prognosen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung enthalten sind, wurden verschiedene Annahmen getroffen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen, Handlungen oder Entwicklungen und basieren auf Erwartungen, Annahmen und anderen Faktoren, die das Management derzeit als relevant, vernünftig und den Umständen entsprechend erachtet. Obwohl das Management davon ausgeht, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen angemessen sind, können die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund der mit der Geschäftstätigkeit von Alset AI verbundenen und ihr innewohnenden Risiken und Ungewissheiten erheblich abweichen. Weitere wesentliche Risiken und Ungewissheiten, die sich auf die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen, sind u.a. die Auswirkungen der allgemeinen Wirtschaftslage sowie unvorhergesehene Ereignisse und Entwicklungen. Diese Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit der Faktoren, die die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens beeinflussen können. Viele dieser Faktoren liegen außerhalb der Kontrolle von Alset AI. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch diese Warnhinweise qualifiziert. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und Alset AI übernimmt keine Verpflichtung, die darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens werden unter der Überschrift "Risks and Uncertainties" im jüngsten Lagebericht (MD&A) und anderen Offenlegungsdokumenten, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind, ausführlicher erläutert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80823Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80823&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA0211551068Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19828353-alset-ai-begruesst-lisa-baird-vijay-mony-board-of-directors-ergebnisse-jahreshauptversammlung-ausserordentlichen-versammlung-aktionaere