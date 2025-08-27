DJ Rio Tintos neuer CEO vereinfacht Struktur und ernennt Eisenerz-CEO

Von Rhiannon Hoyle

DOW JONES--Der neue Chef von Rio Tino, Simon Trott, vereinfacht die Unternehmensstruktur und verkleinert die Führungsriege des Bergbaukonzerns. Der Leiter der australischen Pilbara-Minen wurde befördert und leitet nun den lukrativen Eisenerzabbau weltweit.

Der anglo-australische Konzern teilte am Mittwoch mit, dass er seine Aktivitäten ab sofort in drei Sparten - Eisenerz, Aluminium und Lithium sowie als drittes Segment Kupfer - führen wird. Matthew Holcz werde CEO für das Eisenerz-Geschäft und übernehme eine erweiterte Position, die Rio Tintos Eisenerzbetriebe in Australien, Kanada und Guinea umfasst.

Die Geschäftsbereiche Borate sowie Eisen und Titan werden einer strategischen Überprüfung unter Chief Commercial Officer (CCO) Bold Baatar unterzogen. Die Leiterin der Mineraliensparte, Sinead Kaufman, werde den Konzern im Oktober verlassen, so Rio Tinto. Der Posten des Chief Executive Australia, den Kellie Parker innehatte, werde ebenfalls gestrichen.

Trott übernahm die Leitung des zweitgrößten Bergbaukonzerns der Welt am Montag vom früheren CEO Jakob Stausholm und versprach, aus dem wachsenden Geschäft mehr Wert für Aktionäre zu schaffen. Die Investoren begrüßten Trotts Ernennung, der zuvor vier Jahre an der Spitze von Rio Tintos riesigen Eisenerzbetrieben im abgelegenen Nordwesten Australiens gestanden hatte, die mehr als die Hälfte der Einnahmen des Unternehmens generieren.

Rio Tinto hat sich in letzter Zeit bemüht, ein stärkeres, diversifiziertes Geschäft aufzubauen, das durch Investitionen in Kupfer und Lithium gestützt wird. Mit der Übernahme von Arcadium Lithium für 6,7 Milliarden Dollar Anfang dieses Jahres stieg der Bergbaukonzern in die Riege der weltweit führenden Lithiumproduzenten auf. Wie viele seiner Konkurrenten ist Rio Tinto bestrebt, sich als wichtiger Lieferant von Kupfer zu etablieren, einem Industriemetall, das wegen seiner Rolle als Stromleiter als das wohl wichtigste für die Energiewende gilt.

Stausholm hatte das Ziel ausgegeben, bis zum Ende dieses Jahrzehnts eine jährliche Kupferproduktion von 1 Million Tonnen zu erreichen, was einem Anstieg um etwa 40 Prozent gegenüber der Produktion im vergangenen Jahr entspricht. Der Konzern investiert auch mehr in sein Eisenerzgeschäft. Er bereitet die Inbetriebnahme des riesigen Eisenerzprojekts Simandou in Afrika vor und arbeitet an der Erschließung einer Reihe neuer Minen in Australien, um erschöpfte Gruben zu ersetzen.

