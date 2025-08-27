Peu à peu hat sich die Aktie von Bayer in den zurückliegenden Handelstagen nach oben gearbeitet. Auf der Handelsplattform Tradegate wurden am Mittwoch sogar kurzzeitig wieder 28,95 Euro pro Papier gezahlt. Gute Nachrichten gibt es erneut aus den USA, wo Bayer einen weiteren Schritt in Richtung Zulassung für Gadoquatrane gemacht hat.Denn die US-amerikanische Zulassungsbehörde FDA hat den Antrag von Bayer auf Marktzulassung für das Kontrastmittel akzeptiert. Die Basis für den eingeleiteten Zulassungsprozess ...Den vollständigen Artikel lesen ...
