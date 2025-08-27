Der DAX hat am Dienstag erneut leichte Verluste verbucht. Er ging mit einem Minus von 0,5 Prozent bei 24.152,87 Zählern aus dem Handel. Zum Start in den heutigen Mittwoch sieht es wieder etwas freundlicher aus. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,3 Prozent höher auf 24.230 Punkte.Auf der Terminseite stehen heute ganz klar die Quartalszahlen von Nvidia nach US-Börsenschluss im Fokus. Die Resultate könnten richtungsweisend für die gesamte Branche sein. Zudem berichten auch Aroundtown, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
