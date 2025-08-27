EQS-News: Advanced Blockchain AG / Schlagwort(e): Jahresbericht

Advanced Blockchain AG schließt Untersuchungen ab und veröffentlicht Jahresabschluss der Incredulous Labs Ltd. Berlin, 27. August 2025 - Die Advanced Blockchain AG ("ABAG", Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6), ein führender Venture Builder und Investor im Blockchain-Bereich, gibt bekannt, dass die umfassenden forensischen und bilanziellen Untersuchungen zu vergangenen Transaktionen ihrer Tochtergesellschaft Incredulous Labs Ltd, Zypern abgeschlossen wurden.



Jahresabschluss der Incredulous Labs Ltd.



In diesem Zusammenhang wurden die Jahresabschlüsse 2023 und 2024 der Incredulous Labs Ltd, Zypern, der wichtigsten Tochtergesellschaft der ABAG, erstellt und veröffentlicht ( www.advancedblockchain.com ). Der Wirtschaftsprüfer hat für beide Jahre ein "Disclaimer of Opinion" (Versagungsvermerk) ausgesprochen.



Wie in der Ad-Hoc-Mitteilung der Gesellschaft vom 28. August 2024 erwähnt, wurde der vorherige Abschluss 2023 aufgrund u.a. der Nichteinhaltung elementarer Grundsätze der Jahresabschlusserstellung und -prüfung in Zypern nicht verwertet und musste neu erstellt sowie durch eine unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft neu geprüft werden. Dabei ergaben sich auch Anpassungen an den bereits veröffentlichten Abschlüssen der Incredulous Labs, Ltd für die Jahre 2021 und 2022, die in der Jahresabschlusserstellung und-prüfung für die Jahre 2023 und 2024 berücksichtigt wurden. in Tsd. USD 2024



2023 (neu)



2023 (alt)



2022 (restated)



2022 (wie berichtet)



2021 (restated)



2021 (wie berichtet)



Umsatz (Revenue) 229 22 22 15.395 15.395 2.278 2.278 EBIT (operating Profit) 1.287 3.240 3.860 2.639 5.771 3.109 3.177 Nettogewinn 1.246 3.240 3.486 2.531 5.747 2.877 3.168



Für das Geschäftsjahr 2024 erreichte Incredulous Labs Ltd, Zypern, einen Umsatz in Höhe von 0.23 Millionen USD (2023: 0.023 Millionen USD) und ein EBIT von 1.29 Millionen USD (2023: 3.24 Millionen USD). Darin enthalten sind Wertberichtigungen für 2024 in Höhe von 1,7 Millionen USD (2023: 1,1 Millionen USD). Teilweise hätten diese Abschreibungen und Wertberichtigungen bereits in den Vorjahren vorgenommen werden müssen. Dies wurde nun in den Jahren 2022 und 2023 nachgeholt.



Aufgrund der Einschätzung des unabhängigen Wirtschaftsprüfers scheint Incredulous Labs Ltd., Zypern, in den vergangenen Jahren Opfer zumindest missbräuchlicher Verwendung von Vermögenswerten gewesen zu sein. Dies bezieht u.a. die nicht autorisierte Kontrolle von unternehmenseigenen Krypto-Wallets durch vorherige Führungskräfte und externe Berater, missbräuchliche Weiterleitung von Vermögenswerten sowie die Zurückhaltung bzw. Nichtvorhandensein von Transaktionsdokumentationen durch vorherige Führungskräfte und externe Berater mit ein. Das neue Vorstandsteam hat bereits im September 2024 ein umfassendes internes Kontrollsystem eingeführt, um solche Geschehnisse zukünftig zu verhindern.



Auf Basis des testierten Jahresabschlusses der Tochtergesellschaft wird nun auch der Jahresabschluss der Advanced Blockchain AG finalisiert. Die Veröffentlichung ist für Anfang September vorgesehen.



Im Zuge der forensischen und bilanziellen Überprüfungen und Anpassungen hat die Advanced Blockchain AG Schadenersatzforderungen gegenüber ehemaligen Führungskräften sowie Geschäftspartnern in verschiedenen Jurisdiktionen vorbereitet bzw. eingereicht. Ziel ist die konsequente Durchsetzung der Ansprüche und Sicherung von Vermögenswerten im Interesse der Aktionäre der Advanced Blockchain AG.



Maik Laske, CFO der Advanced Blockchain AG, erklärt: "Wir haben nun die Vergangenheit konsequent aufgearbeitet und können uns mit voller Energie auf das operative Geschäft konzentrieren. Leider war dieser Prozess deutlich umfangreicher als erwartet, Die im November 2024 vorgestellte Strategie bleibt unser Leitfaden, um nachhaltiges Wachstum und Wertsteigerung für unsere Aktionäre zu erzielen. Auch wenn Sonderaufwendungen für die Aufarbeitung der Vergangenheit die Advanced Blockchain vorübergehend belasten, verfügen wir über genügend Mittel, um das operative Geschäft konsequent und fokussiert voranzutreiben."



Rüdiger Andreas Günther, Vorsitzender des Aufsichtsrats, ergänzt: "Die bisherige Aufarbeitung war für den Aufsichtsrat von wesentlicher Bedeutung, um sämtliche relevanten Sachverhalte vollständig aufzuklären. Der Aufsichtsrat hat diesen Prozess von Beginn an eng begleitet und unterstützt. Auf Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse werden nun alle erforderlichen rechtlichen Schritte eingeleitet, um die Interessen der Gesellschaft und ihrer Aktionäre zu wahren. Mit dem Abschluss dieser Untersuchungen ist ein zentraler Verfahrensabschnitt abgeschlossen."



Über die Advanced Blockchain AG



Die Advanced Blockchain AG (Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6) ist ein Venture Builder und Investor in der Blockchain-Industrie mit einem umfangreichen Netzwerk aus Analysten, Entwicklern, Programmierern, Wirtschaftswissenschaftlern und Mathematikern. Die Advanced Blockchain AG widmet sich der Entwicklung der Zukunft des Web 3.0 und der Innovation in verschiedenen Ökosystemen und Märkten der Branche.



Für weitere Informationen über die Advanced Blockchain AG, ihre verschiedenen Projekte und Investitionen besuchen Sie bitte https://www.advancedblockchain.com .



Kontakt:

ir@advancedblockchain.com



