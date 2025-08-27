EQS-News: Advanced Blockchain AG
/ Schlagwort(e): Jahresbericht
Advanced Blockchain AG schließt Untersuchungen ab und veröffentlicht Jahresabschluss der Incredulous Labs Ltd.
Berlin, 27. August 2025 - Die Advanced Blockchain AG ("ABAG", Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6), ein führender Venture Builder und Investor im Blockchain-Bereich, gibt bekannt, dass die umfassenden forensischen und bilanziellen Untersuchungen zu vergangenen Transaktionen ihrer Tochtergesellschaft Incredulous Labs Ltd, Zypern abgeschlossen wurden.
