Rio Tinto erhält unter dem neuen CEO Simon Trott eine straffere Organisation. Der neue Vorstandschef hat die Führungsriege verkleinert und die Unternehmensstruktur vereinfacht. Künftig werden die Geschäfte in drei zentrale Sparten gegliedert: Eisenerz, Aluminium & Lithium sowie Kupfer. Derartige Schritte kamen an der Börse immer gut an. Die Aktie legt etwas zu. Für den Kernbereich Eisenerz übernimmt Matthew Holcz als neuer CEO die Verantwortung. Er führt damit nicht nur die wichtigen australischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
