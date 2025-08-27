Unterföhring (ots) -- Thomas Münzner übernimmt Geschäftsführung- Fokus der neuen Produktionsfirma studio flitz liegt auf Entwicklung, Produktion und Auswertung von Creator Content- Joyn profitiert von frischen Creator-InhaltenDie Seven.One Studios gründen eine neue Produktionsfirma: studio flitz wird sich auf die Entwicklung, Produktion und Auswertung von Creator Content für Streaming-Anbieter und Social Media fokussieren. Darüber hinaus akquiriert sie Creator Content für ProSiebenSat.1 und insbesondere die Streaming-Plattform Joyn. Operativer Geschäftsführer wird Thomas Münzner.Henrik Pabst, CEO Seven.One Studios: "Creator Content ist ein stark wachsendes Segment und etabliert sich weiter bei den Zuschauer:innen. Mit Joyn haben wir die perfekt passende Plattform, um diese Programme einem breiten Publikum und insbesondere der jungen Zielgruppe anzubieten - und der herausragende Erfolg von 'THE RACE' bestätigt diese Strategie eindrücklich. Thomas hat diesen Trend früh erkannt und seit Jahren sehr erfolgreich auf Joyn auf- und ausgebaut. Mit seiner Expertise und seinem Netzwerk ist er unsere Idealbesetzung, um unser Wachstum kontinuierlich fortzusetzen."Das erfolgreichste Creator-Format auf Joyn ist "THE RACE". Die Adventure-Show wurde in Staffel eins und zwei von Creator David "Dave" Henrichs für Joyn und YouTube produziert. Seven.One Studios übernimmt mit der studio flitz GmbH ab sofort die Rechte und die Produktion der neuen Staffel von "THE RACE".Thomas Münzner, Geschäftsführer studio flitz: "In den vergangenen sieben Jahren bei Joyn war es mir ein großes Anliegen, Creator Content bei einem breiten Publikum zu etablieren. Daraus sind viele kreative digitale Formate entstanden, die bereits erfolgreich sind oder das Potenzial haben durchzustarten. Wir bieten mit studio flitz den professionellen Rahmen für Creator, um große Format-Marken zu entwickeln, ohne dabei an Geschwindigkeit und die kreative Anarchie der Social-Media Welt zu verlieren. 'THE RACE' ist ein Mega-Erfolg auf Joyn und dieser Schritt ist eine logische Konsequenz für Dave und uns. Wir sind gerade mitten in den Vorbereitungen für die dritte Staffel. Und die Zuschauer:innen dürfen sich auf noch mehr Spannung freuen."David "Dave" Henrichs, Content Creator: "Das Team um Thomas Münzner und Joyn hat von Anfang an an uns geglaubt und 'THE RACE' nicht nur möglich gemacht, sondern uns auch zu jeder Zeit die kreative Freiheit gegeben, das Projekt auf eine große Bühne zu heben und so zu realisieren, wie wir es uns vorgestellt haben. Die Idee zum Format entstand damals in meinem Kinderzimmer und ist so für mich schon von jeher ein echtes Herzensprojekt. Der Anspruch war es, ein Format zu erschaffen, das echt, authentisch und dadurch unterhaltsam ist. Ich glaube, das ist uns gelungen. Ich freue mich riesig, dass das Format nun unter studio flitz weiterlebt und ich gleichzeitig den Kopf frei habe, um neue Ideen und Formate zu entwickeln."Pressekontakt:Eva GradlSeven.One Entertainment Groupphone: +49 (0) 89 95 07 - 1127email: eva.gradl@seven.oneMedienallee 7 - 85774 Unterföhringwww.sevenonestudios.comOriginal-Content von: Seven.One Studios, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166407/6105096