Schloss Wachenheim hat vorläufige Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024/25 veröffentlicht und die revidierte Prognose aufgrund eines schwachen Q4 verfehlt. Während die Jahresabsätze stabil blieben (+1,2 % yoy), lagen Preise und Produktmix unter den Erwartungen, was zu einem EBIT von 27,2 Mio. EUR führte (vs. Prognose 31-33 Mio. EUR). Die Ergebnisentwicklung spiegelt jüngste Warnungen von Wettbewerbern wider, da branchenweit eine zurückhaltende Konsumstimmung sowie die Verlagerung zu Handelsmarken die Profitabilität belasteten. Das Q4-EBIT sank auf 3,8 Mio. EUR und verdeutlicht den Margendruck in allen Regionen. Wir senken unser Kursziel auf 21,00 EUR (zuvor 22,00 EUR), bestätigen jedoch unsere Kaufempfehlung, da wir jenseits des aktuellen Zyklus mit einer Normalisierung der Rahmenbedingungen rechnen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/schloss-wachenheim-ag
© 2025 AlsterResearch