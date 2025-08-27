Netflix meldet ein Streaming-Wunder: Seit Juni läuft dort "KPop Demon Hunters". Und bereits nach gut zwei Monaten hat sich das Werk an die Spitze aller bisherigen Netflix-Filme gesetzt. Auch ein neuer Erotik-Thriller aus Deutschland entwickelt sich weltweit zum Quoten-Hit. Die Netflix-Aktie sollte davon profitieren. Der Animations-Musical-Film "KPop Demon Hunters" ist laut Angaben des Streamingdienstes nun der erfolgreichste Netflix-Film überhaupt. Seit der Veröffentlichung (am 20. Juni) kommt der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
