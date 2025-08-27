Thyssenkrupp Nucera-Finanzvorstand (CFO), Stefan Hahn, durfte heute die Auftakt-Präsentation der 14. Hamburger Investorentage (HIT) halten [siehe auch HIER]. Sicher keine einfache Aufgabe, laufen doch die Geschäfte des Herstellers von Elektrolyse-Anlagen eher holprig, was sich auch in der Aktienkursentwicklung spiegelt: Die Notierung bewegt sich nun schon seit gut einem Jahr seitwärts um den Kurs von neun Euro. An die Börse war die Aktie am 7. Juli ...Den vollständigen Artikel lesen ...
