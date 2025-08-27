

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



27.08.2025 / 15:04 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Gina Nachname(n): Vargiu-Breuer

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

SAP SE

b) LEI

529900D6BF99LW9R2E68

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0007164600

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 231,85 EUR 46.370,00 EUR 232,95 EUR 128.122,50 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 232,6567 EUR 174.492,5000 EUR

e) Datum des Geschäfts

26.08.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Tradegate MIC: XGAT





