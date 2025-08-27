Heute ist N-Tag in New York. Nvidia veröffentlicht nach US-Börsenschluss aktuelle Geschäftszahlen, die Einfluss auf den Gesamtmarkt haben können. Im Vorfeld zeigen sich die großen Indizes mit kleinen Aufschlägen. Mehrere Unternehmen hoben ihre Ausblicke an und überzeugten mit ihren guten Geschäftszahlen. Vor den Quartalszahlen von Nvidia sind die New Yorker Börsen am Mittwoch mit Gewinnen gestartet und können damit an den positiven Trend aus dem Handel des Vortags anschließen. Der Leitindex Dow ...Den vollständigen Artikel lesen ...
