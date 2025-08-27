Kostenloses Webinar - Zertifikate-Sprechstunde mit HSBC



Am heutigen Mittwoch (27.08.2025) laden wir Sie um 18:30 Uhr herzlich zu unserem Webinar "Zertifikate-Sprechstunde mit HSBC" ein. Julius Weiß freut sich auf Ihre Fragen.



Was ist der Unterschied zwischen Optionen und Optionsscheinen? Wie funktioniert ein Discount-Zertifikat? Worauf muss ich bei der Produktauswahl achten? Es gibt viele Fragen, die bei Anlegern und Anlegerinnen im Zusammenhang mit Zertifikaten aufkommen. Im heutigen Webinar sollen alle Fragen beantwortet werden, die Sie sich schon immer gestellt haben. Deswegen steht Ihnen heute Abend unser Produktexperte Julius Weiß für Fragen rund um die Zertifikate-Welt zur Verfügung. Themen sind unter anderem aktuell beliebte Basiswerte bei HSBC, wichtige Tipps bei der Produktsuche und zu guter Letzt die Antworten auf Ihre Fragen!



Das Webinar ist für Sie kostenfrei und findet heute, 27. August um 18:30 Uhr statt.









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC














