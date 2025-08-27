DJ MÄRKTE USA/Wall Street im Nvidia-Wartemodus

DOW JONES--Am US-Aktienmarkt ist am Mittwoch vor allem Abwarten angesagt. Sprichwörtlich wie das Kaninchen auf die Schlange starren viele Marktteilnehmer auf die Quartalszahlen von Nvidia. Diese werden aber erst nach Handelsende mitgeteilt. Nvidia gilt als KI-Flaggschiff im Halbleiterbereich und das Thema KI gehört seit geraumer Zeit zu den wichtigsten an den Börsen. Zuletzt hatten diverse kritische Kommentare zur Gewinnträchtigkeit von KI-Investitionen für Unruhe gesorgt und die Kurse belastet.

"Nun, da der Aktienmarkt so gut wie sicher eine Zinssenkung im September erwartet, ist die nächste Hürde, die die Märkte überwinden müssen, die Geschäftszahlen von Nvidia. Investoren schauen jedes Quartal auf dieses Unternehmen, um sich zu vergewissern, dass die KI-Geschichte noch intakt ist", argumentiert Präsident und CIO Clark Bellin von Bellwether Wealth. Im frühen Geschäft steigt der Dow-Jones-Index um 0,1 Prozent auf 45.450 Punkte, der S&P-500 stagniert und der Nasdaq-Composite büßt 0,2 Prozent ein.

Am Anleihemarkt kehrt sich die Tendenz vom Vortag um, im Zehnjahresbereich steigt die Rendite um knapp 3 Basispunkte auf 4,28 Prozent. Anleger könnten wegen der Einmischung in die Geldpolitik durch US-Präsident Donald Trump langfristig höhere Renditen verlangen, so Stimmen aus dem Handel mit Blick auf die Vorgänge des Vortages. Für frische Impulse könnten am Freitag neue US-Preisdaten sorgen, heißt es.

Am Devisenmarkt erholt sich der Dollar von seiner Vortagesschwäche, der Dollar-Index klettert um 0,4 Prozent. Der Euro kommt von 1,1650 auf knapp unter 1,16 Dollar zurück. Gedrückt wird die Gemeinschaftswährung von der politischen Entwicklung in Frankreich um die Verabschiedung eines Haushalts. Devisenexperten der Commerzbank warnen, dass das Thema Schuldentragfähigkeit im Euroraum wieder ein Belastungsthema für den Euro werden könnte. Sollten Reformbemühungen in betroffenen Ländern wie Frankreich ausbleiben, könne neben dem Druck auf die EU, gemeinsame Schulden aufzunehmen, auch der Druck auf die EZB steigen, mit zusätzlichen Anleihenkäufen und bzw. oder einer Senkung ihrer Leitzinsen die Renditen zu drücken.

Bei Gold werden nach der Vortagesrally Gewinne eingestrichen, bei Erdöl tut sich wenig. Hier dürften die im Verlauf anstehenden US-Lagerbestandsdaten für Impulse sorgen.

Kohl's haussieren - Okta und PVH legen kräftig zu

Nvidia tendieren 0,4 Prozent tiefer. Am Vortag war der Kurs um gut 1 Prozent gestiegen und liegt knapp unter seinem Jahreshoch. Seit Jahresbeginn hat er um 35 Prozent zugelegt. Unternehmensnachrichten kommen zunächst nur aus den hinteren Reihen. Gewinne und Umsätze von Okta haben im zweiten Quartal die Prognosen der Wall Street übertroffen. Dazu erhöhte der Experte für Identitätsmanagement den Ausblick. Der Aktienkurs wird gut 1 Prozent höher gehandelt.

Für Kohl's geht es steil um 21,9 Prozent aufwärts, nachdem das Einzelhandelsunternehmen gewinnseitig deutlich besser abgeschnitten hat als erwartet. Außerdem erhöhte auch Kohl's den Ausblick. PVH, der Eigentümer der Marken Calvin Klein und Tommy Hilfiger, meldete für das zweite Quartal einen Gewinn, der die Erwartungen der Analysten übertraf. Der Kurs gewinnt 0,9 Prozent.

Cracker Barrel Old Country Store hat mitgeteilt, zu ihrem alten Logo zurückzukehren und doch nicht auf eine schlankere Version zu wechseln, nachdem darüber ein Kulturkampf entbrannt war. Die Aktie der Restaurant- und Geschenkartikelkette gewinnt 3,7 Prozent. Das Medizintechnikunternehmen Electromed verzeichnete in seinem vierten Quartal höhere Umsätze und Gewinne. Der Kurs macht einen Satz um 17,5 Prozent.

MongoDB hebt zum zweiten Mal in diesem Jahr den Ausblick für das Gesamtjahr an, nachdem der Umsatz im zweiten Quartal über den Erwartungen ausgefallen ist. Die Aktie des Datenbankmanagers schießt um 32 Prozent nach oben. Das Finanztechnologieunternehmen NCino hat ebenfalls den Ausblick nach guten Geschäftszahlen erhöht. Der Kurs klettert um 13,8 Prozent.

Canada Goose schnellen um 13,4 Prozent nach oben - beflügelt von Berichten über Übernahmeinteressenten. J.M. geben nach schwachen Geschäftszahlen 5,7 Prozent nach.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 45.450,42 +0,1% 32,35 +6,8% S&P-500 6.462,75 -0,0% -3,19 +9,9% NASDAQ Comp 21.510,43 -0,2% -33,84 +11,6% NASDAQ 100 23.481,69 -0,2% -43,61 +12,0% DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Di, 17:55 % YTD EUR/USD 1,1590 -0,5% 1,1645 1,1655 +12,5% EUR/JPY 171,63 -0,0% 171,65 171,68 +5,4% EUR/CHF 0,9333 -0,3% 0,9361 0,9360 -0,3% EUR/GBP 0,8624 -0,2% 0,8639 0,8644 +4,4% USD/JPY 148,08 +0,5% 147,41 147,30 -6,3% GBP/USD 1,3439 -0,3% 1,3480 1,3483 +7,7% USD/CNY 7,1132 +0,1% 7,1078 7,1130 -1,4% USD/CNH 7,1646 +0,1% 7,1545 7,1541 -2,5% AUS/USD 0,6471 -0,3% 0,6493 0,6498 +4,9% Bitcoin/USD 111.227,80 -0,3% 111.613,20 109.767,40 +17,6% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,39 63,25 +0,2% 0,14 -11,4% Brent/ICE 67,35 67,22 +0,2% 0,13 -10,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.379,08 3.392,55 -0,4% -13,48 +29,3% Silber 38,18 38,63 -1,2% -0,45 +33,8% Platin 1.159,36 1.161,38 -0,2% -2,02 +32,6% Kupfer 4,39 4,46 -1,7% -0,07 +6,7% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags (Angaben ohne Gewähr) ===

