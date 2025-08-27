EQS-News: LM Pay S.A.
Warschau, 27. August 2025 - LM PAY S.A. (ISIN: PLLMPAY00016) ist ein innovatives technologiegetriebenes FinTech-Unternehmen, das Embedded-Finance-Lösungen im Gesundheitswesen, der Schönheits- und Versicherungsbranche in Polen anbietet. Das Unternehmen stellt sofortige und verbindliche Kreditentscheidungen am Point of Service bereit und ermöglicht es Patienten und Kunden, sofortigen Zugang zu wichtigen Dienstleistungen sowie eine bequeme Konsumentenfinanzierung zu erhalten.
Umsatzwachstum im ersten Halbjahr 2025
Einladung zur Herbstkonferenz und Poland on AIR
LM PAY wird an der EquityForum Herbstkonferenz in Frankfurt am 1. und 2. September 2025 teilnehmen. Das Management lädt zudem zu einem Online-Investorentreffen "Poland on AIR" ein am 1 September 2025. Die Registrierung ist unter https://www.appairtime.com/event/8d5520b3-42e6-4f69-be79-60336d3f39ca möglich.
Über LM PAY:
LM PAY S.A. ist ein schnell wachsendes FinTech-Unternehmen, das sich auf Embedded-Finance-Lösungen für Gesundheits- und ästhetische Behandlungen spezialisiert hat. Die innovative Plattform von LM PAY integriert sich nahtlos in die Arbeitsabläufe von über 13.000 Kliniken und Schönheitssalons in Polen. Sie vereinfacht die Finanzierung für Patienten und sorgt gleichzeitig für sofortige Zahlungen an die Anbieter, was die Prozesse effizienter und reibungsloser macht.
Das Unternehmen arbeitet mit führenden Marktakteuren zusammen und verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung auf dem polnischen Markt. Mit einer Listung an der Börse Düsseldorf (ISIN: PLLMPAY00016) ist LM PAY gut positioniert, um in Zukunft weiter zu expandieren. Zu den wichtigsten Wachstumsbereichen gehören die Weiterentwicklung des B2B-Partnernetzwerks in Polen sowie die Diversifizierung der Embedded-Finance-Lösungen in neue Branchen wie die Kfz-Versicherung und rechtliche Dienstleistungen.
