Aktien im Fokus: BYD, Daimler Truck und Stardust Solar

Anzeige / Werbung

Am chinesischen Automarkt herrscht ein harter Preiskampf. Nach Ansicht der DZ Bank wird Marktführer BYD daraus gestärkt hervorgehen, Daimler Truck erwartet Milliardenmittel aus einem geplanten Börsengang und Stardust Solar setzt in Nordamerika auf starkes Wachstum im Solarmarkt.

BYD: Auf Kurs trotz sinkender Margen

Der chinesische Autobauer BYD (ISIN: CNE100000296) hat jüngst die Ausgabe von Berichtigungsaktien abgeschlossen und damit seine Aktienzahl verdreifacht. Parallel senkte das Unternehmen die Preise für seine Modelle teils deutlich, um die Konkurrenz auf dem Heimatmarkt in Schach zu halten. Laut DZ Bank könnte diese Strategie kurzfristig die Nettomargen belasten, langfristig jedoch die Marktposition sichern.

BYD plant 2024 die Auslieferungen von 4,25 auf 5,50 Millionen Fahrzeuge zu erhöhen. Mit 1,74 Millionen Verkäufen in den ersten fünf Monaten sieht die DZ Bank das Unternehmen "auf Kurs". Zwar wurden die Gewinnschätzungen leicht reduziert und das Kursziel von 173 auf 160 HKD gesenkt, doch bleibt das Anlageurteil klar bei "Kaufen".

Daimler Truck: Jefferies bekräftigt "Buy"

Daimler Truck (ISIN: DE000DTR0CK8) rechnet durch den für April 2026 vorgesehenen Börsengang einer gemeinsamen Holding mit Toyota Hino mit einem Mittelzufluss von rund einer Milliarde Euro. Diese zusätzlichen Finanzmittel sollen neue Investitionsmöglichkeiten eröffnen.

Analyst Michael Aspinall von Jefferies sieht darin ein wichtiges Signal für die Bilanzstärke und die strategische Weiterentwicklung des Konzerns. Er bestätigt seine Kaufempfehlung und belässt das Kursziel bei 50 Euro. Die US-Investmentbank sieht "attraktives Aufwärtspotenzial" und verweist auf die Vorteile der Fusion sowie die soliden finanziellen Perspektiven des Lkw-Herstellers.

Stardust Solar: Franchise-Modell soll Wachstum treiben

In den USA gewinnt Solarenergie im Privatbereich zunehmend an Bedeutung. Rund sieben Prozent der Haushalte verfügen bereits über eine Solaranlage, bis 2030 dürfte sich dieser Anteil auf etwa 13 Prozent verdoppeln. Stardust Solar, ein kanadischer Franchisegeber im Bereich erneuerbare Energien, will von diesem Trend profitieren.

Das Unternehmen mit Sitz in Burnaby (British Columbia) unterstützt seine Franchise-Partner mit Solaranlagen, Speichersystemen und Ausrüstungen für Elektrofahrzeuge. Hinzu kommen Dienstleistungen wie Schulungen und Marketingunterstützung. CEO Mark Tadros betont die Vorteile des Konzepts: Franchisenehmer erhalten ein komplettes Paket für den Markteintritt, während Stardust Solar durch Gebühren und Produktverkäufe Umsatz erzielt.

Derzeit verfügt das Unternehmen über 96 Franchise-Regionen in Kanada und den USA. Bis 2026 soll sich diese Zahl mehr als verdoppeln. An der Börse ist Stardust Solar an der Toronto Stock Exchange Venture Exchange (TSXV) unter dem Kürzel "SUN" notiert, zudem wird die Aktie in Frankfurt und auf weiteren Handelsplattformen gehandelt (ISIN: CA8552811017).

______________

Lassen Sie sich in den Verteiler für Stardust Solar Energy Inc. oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Stardust Solar Energy Inc." oder "Nebenwerte".

Stardust Solar Energy Inc.

Land: Kanada/BC

ISIN: CA8552811017

Disclaimer/Risikohinweis Stardust Solar Energy Inc.

Interessenkonflikte: Mit Stardust Solar Energy Inc.existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Stardust Solar Energy Inc. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Stardust Solar Energy Inc. können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Stardust Solar Energy Inc. einsehen: https://stardustsolar.com/investors/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Stardust Solar Energy Inc. vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.ions, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Aktien im Fokus: BYD, Daimler Truck und Stardust Solar appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: CNE100000296,DE000DTR0CK8,CA8552811017