Dividendenaktien bleiben ein Fundament für langfristigen Vermögensaufbau - doch welche Werte bieten aktuell das größte Potenzial? In dieser Marktanalyse sprechen Richard "Richy" Dittrich (Boerse Stuttgart Group) und Torsten Tiedt (Aktienfinder.net) über die attraktivsten Dividenden-Stars und deren Chancen auf einen Turnaround. Im Fokus stehen PepsiCo, LVMH und Wolters Kluwer. Die Experten beleuchten, wie sich operative Herausforderungen auf die Bewertung auswirken, warum die persönliche Dividendenrendite oft entscheidender ist als die offizielle Kennzahl und welche Rolle Diversifikation im Portfolio spielt. Diese Top 50 Dividenden-Aktien kaufen Deutschlands Aktionäre im Sommer 2025.
© 2025 Börse Stuttgart