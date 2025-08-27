The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 27.08.2025.
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 27.08.2025
.
ISIN Name
CA39540E3023 GREENPOWER MOTOR CO. INC.
CA9838793052 XANDER RES INC.
US9279591062 VIPER ENERGY I.A 0,000001
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 27.08.2025
.
ISIN Name
CA39540E3023 GREENPOWER MOTOR CO. INC.
CA9838793052 XANDER RES INC.
US9279591062 VIPER ENERGY I.A 0,000001
© 2025 Xetra Newsboard