Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 28.08.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Patentschutz bis in die 2040er - Biotech-Geheimtipp vor möglichem Fast-Track-Durchbruch in den USA!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A41G8H | ISIN: CA39540E4013 | Ticker-Symbol: GRT
Branche
Fahrzeuge
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
GREENPOWER MOTOR COMPANY INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
GREENPOWER MOTOR COMPANY INC 5-Tage-Chart
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
CORE CRITICAL METALS
CORE CRITICAL METALS CORP Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
CORE CRITICAL METALS CORP0,1500,00 %
GREENPOWER MOTOR COMPANY INC--
MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS INC29,000-2,68 %
NATIONAL HEALTHCARE CORPORATION96,500,00 %
SULZER AG160,40-0,12 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.