The following instruments on XETRA do have their first trading 28.08.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 28.08.2025
Aktien
1 US6359061008 National Healthcare Corp.
2 US59356Q1085 Miami International Holdings Inc.
3 CH0038388911 Sulzer AG
4 CA21873W1095 Core Critical Metals Corp.
5 CA39540E4013 GreenPower Motor Company Inc.
Anleihen
1 FR0014012DF2 Elis S.A.
2 USW8454EBD95 Skandinaviska Enskilda Banken AB
3 CA459056HW08 International Bank for Reconstruction and Development
4 DE000CZ457B8 Commerzbank AG
5 XS3166221948 East Japan Railway Co.
6 DE000HEL0MK6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
7 DE000HEL0LL6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
8 DE000HEL0LJ0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
9 DE000HEL0LE1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
10 DE000HEL0LB7 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
11 DE000HEL0LA9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
12 DE000HEL0K97 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
13 DE000HEL0K89 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
14 DE000HEL0K55 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
15 XS3171593661 Volkswagen International Finance N.V.
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 28.08.2025
Aktien
1 US6359061008 National Healthcare Corp.
2 US59356Q1085 Miami International Holdings Inc.
3 CH0038388911 Sulzer AG
4 CA21873W1095 Core Critical Metals Corp.
5 CA39540E4013 GreenPower Motor Company Inc.
Anleihen
1 FR0014012DF2 Elis S.A.
2 USW8454EBD95 Skandinaviska Enskilda Banken AB
3 CA459056HW08 International Bank for Reconstruction and Development
4 DE000CZ457B8 Commerzbank AG
5 XS3166221948 East Japan Railway Co.
6 DE000HEL0MK6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
7 DE000HEL0LL6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
8 DE000HEL0LJ0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
9 DE000HEL0LE1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
10 DE000HEL0LB7 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
11 DE000HEL0LA9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
12 DE000HEL0K97 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
13 DE000HEL0K89 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
14 DE000HEL0K55 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
15 XS3171593661 Volkswagen International Finance N.V.
© 2025 Xetra Newsboard