Die Autozulassungen in Europa haben im Juli kräftig angezogen - doch nicht alle Hersteller profitieren. Während Volkswagen und BMW zulegen, gerät Tesla ins Straucheln und wird von BYD überholt. Elektroautos bleiben hinter den Erwartungen zurück, Hybridmodelle sind dagegen die Favoriten der Käufer.Nach dem deutlichen Einbruch im Juni verzeichnete die EU im Juli wieder einen kräftigen Anstieg bei den Neuzulassungen von Autos. Laut dem Branchenverband Acea wurden insgesamt 914.680 Neuzulassungen registriert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär