PTA-News: UBM Development AG: UBM mit schwarzer Null und verdoppelten Wohnungsverkäufen

Wien (pta000/28.08.2025/07:00 UTC+2)

• Wohnungsverkäufe gegenüber 2023 sogar vervierfacht, Nachfrage ungebrochen • Eigenkapitalquote wieder über 30% und EUR 167 Mio. Cash • Rückzahlung von Anleihen, Schuldschein- und Inhaberschuldverschreibungen gut abgesichert • Ausblick: Auf gutem Weg zur Profitabilität im zweiten Halbjahr

Wien, 28.08.2025 - Die UBM Development AG ("UBM") erzielte im zweiten Quartal eine schwarze Null. Im ersten Halbjahr konnte dank eines Umsatzanstiegs von 39 % das negative Ergebnis nahezu halbiert werden. So verzeichnete die UBM im ersten Halbjahr 2025 ein Ergebnis vor Steuern von minus EUR 5,8 Mio. Die UBM setzte die Erfolge im Wohnungsverkauf auch im ersten Halbjahr 2025 fort. Mit über 200 verkauften Einheiten wurde die Zahl des Vergleichszeitraums 2024 mehr als verdoppelt und im Vergleich zum ersten Halbjahr 2023 sogar vervierfacht.

"Wir sehen gerade eine Flucht in Sachwerte. Gold und Aktien sind nicht weit von ihren Höchstständen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Immobilien nachziehen", sagt UBM-CEO Thomas G. Winkler.

Solide Finanzposition

Dank der konsequenten Fokussierung auf ein striktes Cash-Management verfügt die UBM über eine solide Liquiditätsausstattung. Zum 30. Juni 2025 betrugen die liquiden Mittel EUR 167,3 Mio. Die erfolgreiche Platzierung des ersten Green Hybrid Bonds im Mai 2025 trug zur Glättung des Rückzahlungsprofils bei und stärkte zugleich die Eigenkapitalbasis. Bei einer Bilanzsumme von EUR 1.166,6 Mio. ergibt sich eine Eigenkapitalquote von 30,1 %. Die im November 2025 fällige UBM-Anleihe 2019-2025 wird aus den vorhandenen liquiden Mitteln problemlos zurückgezahlt. Als langjähriger und regelmäßiger Emittent beobachtet die UBM zudem kontinuierlich die Entwicklungen und Rahmenbedingungen am Kapitalmarkt, um so das nächste Fenster auch wieder nutzen zu können.

Nachhaltige Pipeline mit 2.800 Wohnungen

In den nächsten 4 Jahren umfasst die Pipeline der UBM-Projekte ein Volumen von rund EUR 1,9 Mrd., das zu über 90 % in Österreich und Deutschland, und zu knapp 60 % aus der Assetklasse Wohnen beisteuert. Mit rund 2.800 Wohneinheiten in Entwicklung, Umsetzung oder bereits im Vertrieb ist die UBM im boomenden Wohnungsmarkt optimal positioniert. Standardisierung, Modularisierung und der konsequente Einsatz von Holz als Baustoff sind dabei die zentralen Hebel für die Zukunft.

Ausblick

Auf Basis der aktuellen Entwicklungen rechnet die UBM mit einer Rückkehr in die Profitabilität im zweiten Halbjahr 2025. Die UBM profitiert dabei von den aktuellen Unsicherheiten. Sie haben bereits eine Flucht in Sachwerte ausgelöst, wobei Immobilien aufgrund der negativen Berichterstattung noch erhebliches Aufholpotenzial aufweisen. Zusätzlich befeuert wird diese Entwicklung durch eine starke Nachfrage, der ein immer kleiner werdendes Angebot gegenübersteht. So sind die Baustarts von Wohnungen in Deutschland im Q2/25 um 85% gegenüber der Spitze im Q4/22 zurückgegangen. Gleichzeitig sind die Preise im Jahresvergleich um 3,8%, in Österreich um 4% und in Tschechien sogar um 17% gestiegen.

Die Ertrags- und Finanzkennzahlen im Detail

Im ersten Halbjahr 2025 erwirtschaftete die UBM zwar nur eine Gesamtleistung von EUR 140,3 Mio. nach EUR 249,1 Mio. in der Vergleichsperiode des Vorjahres, was im Wesentlichen auf die vier großen Verkäufe nicht-strategischer Assets im Vorjahreszeitraum zurückzuführen ist. Der Umsatz konnte jedoch um 39% gesteigert werden. Das Ergebnis vor Ertragssteuern (EBT) verbesserte sich mit EUR -5,8 Mio. erheblich gegenüber der Vorjahresperiode mit EUR -10,9 Mio.; mit einem Konzernergebnis von EUR -6,6 Mio. (H1/24: EUR -12,5 Mio.) halbierte die UBM den Verlust gegenüber dem ersten Halbjahr 2024. Das aus dem Konzernergebnis abgeleitete Ergebnis je Aktie verbesserte sich von EUR -2,06 im ersten Halbjahr 2024 auf EUR -1,32 in der aktuellen Berichtsperiode.

Kennzahlen H1 2025 UBM Development

Ertragskennzahlen (in EUR Mio.) 1-6/2025 1-6/2024 Veränderung Gesamtleistung1 140,3 249,1 -43,7% Umsatzerlöse 59,6 42,9 39,0% Ergebnis vor Steuern (EBT) -5,8 -10,9 47,0% Konzernergebnis -6,6 -12,5 47,5% Vermögens- und 30.6.2025 31.12.2024 Veränderung Finanzkennzahlen (in EUR Mio.) Bilanzsumme 1.166,6 1.182,4 -1,3% Eigenkapital 351,0 343,7 2,1% Eigenkapitalquote (in %) 30,1 % 29,1 % 1,0 PP Nettoverschuldung2 546,4 545,9 0,1% Liquide Mittel 167,3 199,5 -16,1% Aktienkennzahlen und Mitarbeiter 30.6.2025 30.6.2024 Veränderung Ergebnis je Aktie (in EUR)3 -1,32 -2,06 35,9% Marktkapitalisierung (in EUR Mio.) 156,9 159,2 -1,4% Dividende je Aktie (in EUR) - - - Mitarbeiter 218 252 -13,5%

1 Die Gesamtleistung umfasst die Umsätze der vollkonsolidierten Unternehmen, die anteiligen Umsätze der at-equity einbezogenen Unternehmen sowie Erlöse aus Immobilienverkäufen von Share bzw. Asset Deals.

2 Die Nettoverschuldung umfasst kurz- und langfristige Anleihen und Finanzverbindlichkeiten exkl. Leasingverbindlichkeiten minus liquide Mittel.

3 Ergebnis je Aktie nach Abzug von Hybridkapitalzinsen. Werte beziehen sich auf H1.

UBM Development ist einer der führenden Entwickler von Holzbau-Projekten in Europa. Der strategische Fokus liegt auf Green und Smart Building in Metropolregionen wie Wien, München, Frankfurt oder Prag. Das Platin-Rating von EcoVadis sowie der Prime-Status von ISS ESG bestätigen die konsequente Ausrichtung auf Nachhaltigkeit. Mit über 150 Jahren Erfahrung bietet UBM von der Planung bis zur Vermarktung alle Development-Leistungen aus einer Hand an. Die Aktien sind im Prime Market der Wiener Börse gelistet, dem Segment mit den höchsten Transparenzanforderungen.

