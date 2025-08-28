FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - DAX STABIL ERWARTET - Nach einer bislang eher tristen Börsenwoche dürfte sich der Dax am Donnerstag stabilisieren. Drei Tage in Folge hatte der Leitindex zuletzt jeweils leicht nachgegeben und war am Vortag kurzzeitig unter 24.000 Punkte gefallen, hatte aber darüber geschlossen. Der Broker IG taxierte den Dax knapp nun zwei Stunden vor dem Auftakt auf 24.090 Punkte und damit 0,2 Prozent über seinem Vortagesschluss. Aktuelle Geschäftszahlen des US-Halbleitergiganten Nvidia liefern dabei allerdings kaum Impulse. Zwar wächst der Konzern trotz andauernder Probleme im China-Geschäft weiter rasant. Im Geschäft mit Technik für Rechenzentren verfehlte Nvidia mit dem Umsatz die Markterwartungen jedoch knapp. Der Aktienkurs gab im nachbörslichen Handel an der Nasdaq nach. Mit den jüngsten Abgaben des Dax habe sich dessen Lage etwas verschlechtert, schrieben die Experten der Landesbank Helaba in einem Marktkommentar. Auf kurze Sicht gelte es nun, nicht nachhaltig unter die runde Marke von 24.000 Zählern zu fallen. Am Nachmittag könnten Arbeitsmarkt- und Preisdaten aus den USA für Bewegung sorgen.

USA: - MODERATE GEWINNE - Unmittelbar vor den Quartalszahlen von Nvidia haben die New Yorker Börsen am Mittwoch leicht zugelegt. Die Risikobereitschaft der Anleger blieb aber gedämpft vor dem. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte um 0,32 Prozent auf 45.565,23 Punkte zu, womit er am eindeutigsten an den positiven Trend aus dem späten Vortagshandel anknüpfte. Der marktbreite S&P 500 schloss 0,24 Prozent höher bei 6.481,40 Zählern. Der technologielastige Nasdaq 100 ging 0,17 Prozent höher bei 23.565,85 Punkten aus dem Handel.

ASIEN: - DURCHWACHSEN - Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Donnerstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen stieg zuletzt um 0,6 Prozent, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,8 Prozent nachgab. Für den japanischen Leitindex Nikkei 225 ging es um gut ein halbes Prozent nach oben.



DAX 24.046,21 -0,44%

XDAX 24.040,99 -0,71%

EuroSTOXX 50 5.393,07 0,17%

Stoxx50 4.587,15 0,54%



DJIA 45.565,23 0,32%

S&P 500 6.481,40 0,24%

NASDAQ 100 23.565,85 0,17%

°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 129,76 +0,08% °



DEVISEN:





Euro/USD 1,1640 0,01%

USD/Yen 147,17 -0,17%

Euro/Yen 171,31 -0,16%

°



BITCOIN:





Bitcoin 113.107 1,65%

(USD, Bitstamp)

°



ROHÖL:





Brent 67,52 -0,53 USD WTI 63,60 -0,55 USD °



/mis

