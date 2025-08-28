EQS-News: Ernst Russ AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

Ernst Russ veröffentlicht Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2025



28.08.2025 / 07:32 CET/CEST

Hamburg, 28. August 2025 - Die Ernst Russ-Gruppe blickt auf ein herausforderndes, aber erfolgreiches erstes Halbjahr 2025 zurück. Inmitten der mittlerweile täglich präsenten Dynamik aus geopolitischen Spannungen und handelspolitischen Konflikten hat das Unternehmen seine starke finanzielle Basis gefestigt und wichtige Zukunftsentscheidungen auf den Weg gebracht. Die Ertragslage der Ernst Russ-Gruppe entwickelte sich im ersten Halbjahr 2025 auf einem weiterhin hohen Niveau. Die Umsatzerlöse haben sich im 1. Halbjahr 2025 im Vergleich zum Vorjahresvergleichszeitraum um 7,8 Mio. EUR auf 79,8 Mio. EUR vermindert. Mit einem Betriebsergebnis (EBIT inklusive Schiffsverkäufen) von 55,6 Mio. EUR (Vorjahr: 36,5 Mio. EUR) erzielte die Unternehmensgruppe einen deutlichen Ergebnisanstieg, der vor allem durch gezielte Portfoliooptimierungen und Schiffsverkäufe begünstigt wurde. Das Konzernergebnis nach Steuern und vor Minderheiten lag bei 51,2 Mio. EUR, wovon 16,3 Mio. EUR auf andere Gesellschafter entfielen. Neben der operativen Entwicklung standen strukturelle und strategische Themen im Fokus: Mit dem Jahreswechsel leitete die Ernst Russ-Gruppe einen Generationenwechsel im Vorstand und Aufsichtsrat ein und stellte zugleich die Weichen für eine aktive Kapitalmarktstrategie. Ziel ist eine vereinfachte Konzernstruktur, erhöhte Transparenz und eine attraktivere Positionierung der Aktie. "In den vergangenen Jahren konnte sich die Ernst Russ-Gruppe als börsengehandelte Reederei eine starke finanzielle Grundlage erarbeiten, um sich künftig verstärkt auf Wachstum mit neuen Projekten und Wertsteigerung am Kapitalmarkt zu fokussieren", sagt der neue CFO und Co-CEO der Ernst Russ AG, Dr. Christopher Eilers. "Die Chartermärkte für Containerschiffe, vor allem im für uns wichtigen Feedersegment, zeigen angesichts des geringen Orderbuchs und der anhaltenden Dynamik im internationalen Seeverkehr kurz- und mittelfristig einen positiven Trend - eine Gesamtlage, die uns zuversichtlich für den Ausbau unserer operativen Tätigkeit stimmt", ergänzt Joseph Schuchmann, Chief Commercial Officer und Co-CEO der Ernst Russ AG. Mit dieser strategischen Ausrichtung sowie dem beständigen Rückhalt ihrer Partner und Aktionäre rechnet die Ernst Russ-Gruppe für das Gesamtjahr 2025 mit Umsatzerlösen zwischen 147 und 167 Mio. EUR. Das operative EBIT (ohne Schiffsverkäufe) wird in einer Bandbreite von 43 bis 73 Mio. EUR erwartet; unter Berücksichtigung von Schiffsverkäufen liegt die EBIT-Prognose bei 75 bis 105 Mio. EUR. Den Halbjahresbericht der Ernst Russ AG sowie die aktuelle Investorenpräsentation können Sie unter www.ernst-russ.de herunterladen. Über die Ernst Russ-Gruppe: Die Ernst Russ AG ist eine börsengehandelte international agierende Reederei mit Sitz in Hamburg. Die Unternehmensgeschichte geht in Teilen zurück in das Jahr 1893. Derzeit betreut die Unternehmensgruppe eine Flotte von 26 Schiffen, die sie zum Teil mit strategischen Partnern betreibt. Der Fokus liegt dabei auf Containerschiffen der Größenklassen von 700 bis 4.200 TEU, ergänzt um ein größeres Containerschiff mit rund 13.400 TEU sowie einen Handysize-Bulker und ein Multipurpose-Schiff mit einer Tragfähigkeit von rund 13.000 dwt. Ziel ist es, eine nachhaltige Flotte mit einer ausgewogenen Risikostreuung hinsichtlich der Beschäftigungslaufzeiten und der relevanten Segmente zu betreiben. Kontakt: Ernst Russ AG

Anika Hillmer

Investor Relations

Tel. +49 40 88 88 1 1800

E-Mail: ir@ernst-russ.de



