© Foto: Panumas Nikhomkhai - PexelSnowflake hat Anleger mit einem starkem Quartal überzeugt und die Umsatzprognose angehoben. KI-Dienste treiben das Wachstum - die Aktie schießt nachbörslich zweistellig nach oben.Snowflake hat mit seinen jüngsten Quartalszahlen die Erwartungen der Wall Street übertroffen und die Jahresprognose für den Produktumsatz angehoben. Der Datenplattform-Spezialist profitiert von der rasant steigenden Nachfrage nach Infrastruktur für Künstliche Intelligenz. Nachbörslich sprang die Aktie um 13 Prozent. Für das am 31. Juli beendete zweite Quartal meldete Snowflake einen Produktumsatz von 1,09 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 32 Prozent gegenüber dem Vorjahr und über den Schätzungen von 1,04 …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE