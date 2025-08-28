Interlaken - Die Jungfraubahn-Gruppe hat im ersten Halbjahr 2025 mehr Gäste auf das Jungfraujoch befördert und den Ertrag gesteigert. Unter dem Strich resultierte ein Rekordgewinn. Mit 472'700 Personen kamen von Januar bis Juni 2,6 Prozent mehr Gäste auf das Jungfraujoch als in der Vorjahresperiode, wie die Gruppe am Donnerstag mitteilte. Dabei gelang es dem Berner Oberländer Bahnbetreiber, die Ausgaben pro Gast zu steigern. Der Verkehrsertrag für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
