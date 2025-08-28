NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Shell mit einem Kursziel von 3000 Pence auf "Overweight" belassen. Matthew Lofting betonte in seiner am Donnerstag vorliegenden Branchenbewertung das ausgezeichnete Chance/Risiko-Profil und das Free Cashflow-Profil von Shell. Im Ölsektor zählt er Shell, Eni, TotalEnergies und für Diesel Repsol zu seinen "Top Ideen"./ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 16:10 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: GB00BP6MXD84
