Stockholm, 28. August 2025 - Das Bergbauunternehmen Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: "BAT" und Börse Stuttgart: "EBM"; kurz: "Eurobattery Minerals" oder "das Unternehmen") gibt bekannt, dass seine spanische Tochtergesellschaft Tungsten San Juan S.L. (TSJ) im Rahmen der Entwicklung seines Wolframprojekts San Juan in Galizien einen archäologischen Kontroll- und Überwachungsdienst eingeführt hat. Erste archäologische Studien - durchgeführt von einer auf archäologische Dienstleistungen spezialisierte galicische Gesellschaft mit Sitz in Ourense - haben keine potenziellen archäologischen Gebiete innerhalb der Konzession des San Juan-Projekts identifiziert. Eurobattery Minerals bekräftigt im Einklang mit den geltenden spanischen Bestimmungen zum Kulturerbe und unter Befolgung bewährter Branchenpraktiken sein Engagement für ein verantwortungsvolles und transparentes Management, das sowohl die Bergbau- und Umweltgesetze als auch das kulturelle und historische Erbe der Region respektiert. Trotz fehlender erster archäologischer Befunde haben die anerkannten archäologischen Experten ein weiterführendes vorläufiges archäologisches Programm vorgelegt, das begleitend zu den Arbeiten im Bergbaukonzessionsgebiet durchgeführt wird, um weiterhin ein harmonisches Zusammenleben zwischen Bergbautätigkeit und der umgebenden Umwelt zu gewährleisten. Die archäologische Kontrolle und Überwachung wird von einer akkreditierte galizischen Gesellschaft durchgeführt, die auf wissenschaftlich fundiert Projekte in ländlichen und städtischen Gebieten spezialisiert ist. Die Gesellschaft hat im Vorfeld auf der Grundlage historischer Archive und Besuche der Konzessionsgebiete eine Studie durchgeführt, um die mögliche Existenz archäologischer Überreste in der Nähe des Projektgebiets zu bewerten. "Bei Eurobattery Minerals arbeiten wir nach den höchsten europäischen Standards und stellen sicher, dass jeder Schritt unserer Projekte den Gesetzen zum Bergbau, zum Umweltschutz und zum kulturellen Erbe entspricht. Unser Ziel ist es, entscheidende Ressourcen für Europa auf möglichst verantwortungsvolle Weise zu entwickeln und dabei sowohl die natürliche Umwelt als auch das historische Erbe der Gemeinden zu schützen, in denen wir tätig sind", sagt Roberto García Martínez, CEO von Eurobattery Minerals. Obwohl innerhalb der aktuellen Bergbaukonzession keine Gebiete von archäologischem Interesse identifiziert wurden, legen Eurobattery Minerals und Tungsten San Juan im Rahmen ihres Engagements für eine verantwortungsvolle und nachhaltige Entwicklung Wert darauf, das archäologische Erbe zu identifizieren, zu schützen und zu dokumentieren. "Die Zusammenarbeit mit lokalen Experten zeigt unseren proaktiven Ansatz, das kulturelle und historische Umfeld Galiciens zu respektieren. Wir möchten einen positiven Beitrag für die lokale Gemeinschaft leisten, der über die rein rechtlichen und technischen Anforderungen hinausgeht", sagt Agne Ahlenius, Geschäftsführer von Tungsten San, einer Tochtergesellschaft von Eurobattery Minerals. Bei den ersten Rodungsarbeiten und der ersten Abtragung des Mutterbodens werden voraussichtlich auch Archäologen des ortsansässigen Unternehmens in Ourense anwesend sein. Diese Vorgehensweise ermöglicht eine sorgfältige Beobachtung des Geländes, um mögliche Funde zu identifizieren, ohne seine Integrität zu beeinträchtigen. Die akkreditierte archäologische Gesellschaft hat das erste technische Projekt mit einem Empfehlungsprogramm in Übereinstimmung mit den regionalen und nationalen Vorschriften zum Denkmalschutz für die Kontrolle und Überwachung in den kommenden Monaten vorgelegt. Dieses erste technische Programm wurde der lokalen Regierung, Xunta de Galicia, bereits vorgelegt. Eurobattery Minerals schreitet wie geplant voran und strebt den Beginn der Wolframproduktion im vierten Quartal 2026 an. Dabei werden Nachhaltigkeits-, Sicherheits- und soziale Verantwortungskriterien in alle Phasen des Wolframprojekts San Juan integriert. Über Eurobattery Minerals Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am schwedischen Nordic Growth Market ( BAT ) sowie der deutschen Börse Stuttgart ( EBM ) notiert ist. Mit der Vision, Europa hinsichtlich des verantwortungsvollen Abbaus von Mineralien autark zu machen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Realisierung zahlreicher Bergbauprojekte in Europa, um kritische Rohstoffe zu liefern und so zu einer saubereren und gerechteren Welt beizutragen. Bitte besuchen Sie eurobatteryminerals.com für weitere Informationen. Folgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn . Kontakte Roberto García Martínez - CEO E-mail: info@eurobatteryminerals.com Kontakt Investor Relations E-mail: ir@eurobatteryminerals.com Mentor Augment Partners AB ist der Mentor von Eurobattery Minerals AB Tel.: +46 (0)8 604 22 55 E-mail: info@augment.se



