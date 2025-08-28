Lausanne - Der Energiekonzern Alpiq hat im ersten Halbjahr aufgrund von Sondereffekten deutlich weniger verdient als im Vorjahr. Hinzu kommt der monatelange Ausfall des AKW Gösgen, was das Jahresergebnis belasten wird. Der Nettoumsatz der Gruppe fiel in den Monaten von Januar bis Juni 2025 mit 3,02 Milliarden ähnlich hoch aus wie im Vorjahreszeitraum (-2,1%). Allerdings ging der operative Gewinn EBITDA im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 70 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab