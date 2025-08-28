© Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpaRheinmetall plant die Übernahme von Lürssens Marinewerften. Mit dem Schritt will der Rüstungskonzern sein Geschäftsfeld erweitern und die deutsche Verteidigungsindustrie konsolidieren.Rheinmetall prüft den Einstieg in den Marineschiffbau und erwägt die Übernahme von Naval Vessels Lürssen (NVL). Das berichtete zunächst die Bild unter Berufung auf Branchenkreise, später bestätigten weitere Medien die Expansionspläne. Demnach soll sich der Aufsichtsrat von Rheinmetall in den kommenden Wochen mit dem Vorhaben befassen. Noch gilt der Deal als unsicher, da die Lürssen-Familie als Eigentümerin zustimmen muss. Die Familie plant, ihre Militärwerften in Hamburg, Wilhelmshaven und Wolgast abzugeben, …Den vollständigen Artikel lesen ...
