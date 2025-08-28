Rheinmetall gibt weiter ordentlich Gas. Am Mittwoch wurde im niedersächsischen Unterlüß neues Werk für Artilleriemunition eröffnet. Wie die Wirtschaftswoche berichtete, sollen dort auch Raketen vom US-Rüstungskonzern Lockheed Martin gefertigt werden. Zudem streckt Rheinmetall offenbar die Fühler in den Marineschiffbau aus, wie die Bild berichtete. Die Aktie von Rheinmetall hat sich derweil nach der jüngsten Korrektur zuletzt stabilisiert.Rheinmetall hat ein neues Werk zur Produktion von Artilleriemunition ...Den vollständigen Artikel lesen ...
