DJ MÄRKTE ASIEN/Nvidia-Zahlen stützen - Meituan brechen ein

DOW JONES--Überwiegend nach oben ist es mit den Kursen an den asiatischen Börsen am Donnerstag gegangen. Im Fokus standen die Quartalszahlen von Nvidia. Diese sind besser als erwartet ausgefallen, genauso wie der Ausblick auf das laufende Quartal. Dass die Nvidia-Aktie nachbörslich dennoch rund 3 Prozent nachgab, lag an der andauernden Unsicherheit mit Blick auf den chinesischen Markt. Die Kursreaktion wurde im Handel aber nicht überbewertet.

Nvidias jüngste Ergebnisse und der Ausblick sind laut Wedbush trotz einiger Hindernisse eine weitere Bestätigung für die KI-Revolution. "Die Chiplandschaft bleibt die Welt von Nvidia, in der alle anderen Miete zahlen, während immer mehr Staaten und Unternehmen Schlange stehen für die fortschrittlichsten Chips der Welt", so die Analysten. Jeder Kursrückgang der Nvidia-Aktie sei eine klare Kaufgelegenheit, meinten sie.

Der Nikkei-225-Index in Tokio zog um 0,7 Prozent an, und das trotz einer sehr schwachen Nachfrage bei einer Auktion 2-jähriger Staatsanleihen. Der Kospi rückte in Seoul um 0,3 Prozent vor; wie erwartet hat die koreanische Notenbank die Geldpolitik bestätigt, hat aber die Wachstumsprognose angehoben. Technologietitel waren überwiegend gesucht: Für Softbank ging es an der Börse Tokio um 3,2 Prozent nach oben.

Im australischen Handel stand die Qantas-Aktie mit Aufschlägen von 9,1 Prozent im Blick nach besseren Zahlen und einem günstigen Ausblick. Der bereinigte Gewinn im zu Ende gegangenen Geschäftsjahr 2024/25 stieg um 15 Prozent auf 2,39 Milliarden australische Dollar. Die Airline sieht eine andauernd starke Nachfrage.

In Hongkong fielen die Kurse gegen den allgemeinen Trend im späten Handel um 0,7 Prozent. Das hatte unter anderem mit dem Kurseinbruch von über 10 Prozent von Meituan zu tun. Die Online-Plattform hat für das vergangene Jahr überraschend schwache Zahlen vorgelegt und gewarnt, dass der harte Wettbewerb auch in Zukunft auf die Gewinne drücken werde. Im Gefolge fielen Alibaba um 3,8 Prozent zurück.

Mit den Ölpreisen ging es kräftiger nach unten. Die Anleger befürchten, dass die US-Strafzölle von 50 Prozent auf indische Importe wegen der indischen Käufe russischen Öls die indische Wirtschaft belasten und einen Rückgang der Ölnachfrage zur Folge haben werden.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.980,00 +0,2% +9,5% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 42.828,79 +0,7% +6,3% 08:30 Kospi (Seoul) 3.196,32 +0,3% +33,2% 08:30 Shanghai-Comp. 3.843,60 +1,0% +15,4% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 25.022,93 -0,7% +27,3% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:50 Uhr % YTD EUR/USD 1,1646 0,1 1,1638 1,1599 +12,5% EUR/JPY 171,54 -0,0 171,55 171,41 +5,4% EUR/GBP 0,8625 0,0 0,8622 0,8628 +4,4% GBP/USD 1,3502 0,0 1,3497 1,3464 +7,7% USD/JPY 147,30 -0,1 147,42 147,55 -6,3% USD/KRW 1.386,60 -0,5 1.393,81 1.397,40 -5,4% USD/CNY 7,0919 -0,2 7,1071 7,1174 -1,4% USD/CNH 7,1399 -0,2 7,1533 7,1637 -2,5% USD/HKD 7,7965 0,1 7,7870 7,8025 +0,3% AUD/USD 0,6512 0,1 0,6503 0,6477 +4,9% NZD/USD 0,5860 0,1 0,5857 0,5840 +4,7% BTC/USD 113.330,70 1,6 111.496,30 110.241,70 +17,6% ROHOEL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,66 64,15 -0,8% -0,49 -11,4% Brent/ICE 67,56 68,05 -0,7% -0,49 -10,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.393,99 3.399,50 -0,2% -5,51 +29,3% Silber 38,82 38,575 +0,6% +0,24 +33,8% Platin 1.166,25 1.160,95 +0,5% +5,30 +32,6% Kupfer 4,42 4,42 -0,1% 0,00 +7,4% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags (Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 28, 2025 03:34 ET (07:34 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.