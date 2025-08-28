LM PAY meldete solide Q2/25-Ergebnisse und bestätigte die verbesserte operative Stabilität. Die Umsätze stiegen um 41 % yoy auf 7,46 Mio. PLN, während sich das EBIT mit 2,23 Mio. PLN mehr als verdoppelte (Q2/24: 0,79 Mio. PLN) und damit eine hohe Marge von rund 30 % erreichte - im Einklang mit Q1/25. Diese Entwicklung spiegelt eine stärkere Nachfrage im Gesundheits- und Schönheitsfinanzierungssegment, ein erweitertes Partnernetzwerk sowie eine höhere Markenbekanntheit wider. Mit H1-Umsätzen von 14,7 Mio. PLN hat das Unternehmen bereits 46 % der FY25-Umsatzguidance (32-42 Mio. PLN) erreicht. Das EBIT liegt bereits bei 63 % des unteren Zielwerts. Wir gehen davon aus, dass LM PAY das erforderliche Wachstum im zweiten Halbjahr liefern wird. Daher bestätigen wir unser Kursziel von 63,00 EUR und die Kaufempfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/lm-pay-sa
© 2025 AlsterResearch