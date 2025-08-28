EQS-News: IVU Traffic Technologies AG
In einer Branche, die von Fachkräftemangel und steigendem Kostendruck geprägt ist, sind Effizienz und verlässliche Abläufe wichtiger denn je. Unsere Zahlen für das erste Halbjahr 2025 sprechen für sich: Mit intelligenten IT-Lösungen für Busse und Bahnen bleiben wir klar auf Wachstumskurs.
Der Umsatz steigt im ersten Halbjahr 2025 im Vergleich zum Vorjahresvergleichszeitraum um 17 % auf 63.968 T€ (2024: 54.731 T€). Das Rohergebnis erhöht sich um 11 % auf 51.574 T€ (2024: 46.418 T€). Das Betriebsergebnis (EBIT) liegt mit 1.011 T€ (2024: 246 T€) deutlich über dem Vorjahresvergleichszeitraum.
Der Halbjahresbericht steht hier bereit: https://www.ivu.de/investoren/finanzberichte
