Glänzende Aussichten: Heute wurden die Nominierungen für den Deutschen Fernsehpreis 2025 bekanntgegeben, für herausragende Leistungen des zurückliegenden TV-Jahres. Damit steht fest: RTL Deutschland geht mit insgesamt 18 Nominierungen ins Rennen um die begehrten Auszeichnungen, die von einer unabhängigen Fachjury unter dem Vorsitz des Produzenten Wolf Bauer in insgesamt 29 Kategorien verliehen werden.Inga Leschek, Chief Content Officer RTL Deutschland: "Der Deutsche Fernsehpreis zeichnet jedes Jahr das Beste aus TV und Streaming aus - umso mehr freuen wir uns über 18 Nominierungen für RTL Deutschland. Sie sind ein starkes Zeichen für die Bandbreite, die unser Haus ausmacht: bewegende Fiction, starke Reality, erstklassige Unterhaltung und unabhängiger Journalismus. Mein großer Dank gilt allen Kreativen vor und hinter den Kulissen - und natürlich drücken wir unseren Nominierten fest die Daumen!"Besonders große Hoffnungen auf einen Preis dürfen sich die fiktionalen Programme von RTL Deutschland machen. Die RTL+-Eigenproduktionen "Angemessen Angry (https://plus.rtl.de/video-tv/serien/angemessen-angry-985219)" ("Beste Comedy-Serie", "Beste Schauspielerin", "Beste Regie Fiktion"), "Ich bin Dagobert (https://plus.rtl.de/video-tv/serien/ich-bin-dagobert-917700)" ("Bester Schauspieler", "Beste Kamera Fiktion", "Beste Ausstattung Fiktion") und "ZEIT Verbrechen (https://plus.rtl.de/video-tv/serien/zeit-verbrechen-1010105?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_marketing_tactic=sea&utm_campaign=sea_1669780292&utm_content=172798725830&utm_creative_format=c_1669780292_ag_172798725830_a_717259908642&gad_source=1&gad_campaignid=1669780292&gbraid=0AAAAADHYWfRYgEvh0b860yvxI6s5lJUkT&gclid=CjwKCAjw2brFBhBOEiwAVJX5GKwRNwYNBeePAlrotgIwn0XQEUlZr_V7gRkm_zamnTeXxvJdxaVaeBoCkhwQAvD_BwE)" ("Beste Drama-Serie", "Beste Kamera Fiktion", "Beste Montage Fiktion") sind jeweils in gleich drei Kategorien nominiert. Mit "Die Verräter - Vertraue niemandem! Halloween-Spezia (https://plus.rtl.de/video-tv/shows/die-verraeter-vertraue-niemandem-949204/staffel-2-971394)l" stellt RTL+ außerdem einen Nominierten in der Kategorie "Beste Unterhaltung Reality".RTL kann sich zudem über eine Nominierung von "Wer wird Millionär? 25 Jahre - Das große Jubiläums-Special (https://media.rtl.com/pressemappe/Wer-wird-Millionaer-25-Jahre-Das-grosse-Jubilaeums-Special)" in der Kategorie "Beste Unterhaltung Show" sowie über Nominierungen in der Kategorie "Bestes Buch Unterhaltung" für "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! (https://plus.rtl.de/video-tv/shows/ich-bin-ein-star-holt-mich-hier-raus-133705/staffel-18-984997)" und in der Kategorie "Beste Ausstattung Unterhaltung" für "DER CLARK FINAL FIGHT - Stefan Raab vs. Regina Halmich (https://plus.rtl.de/video-tv/shows/der-clark-final-fight-stefan-raab-vs-regina-halmich-1003686)" freuen. Im Bereich Information geht RTL in der Kategorie "Beste Dokumentation/Reportage" mit "stern Investigativ - Die Nazi-Kinder (https://plus.rtl.de/video-tv/shows/stern-investigativ-943868/die-nazi-kinder-1010511)" und in der Kategorie "Beste Moderation/Einzelleistung Information" mit "Extra"-Reporter Burkhard Kress für das "EXTRA Spezial: Krebs - warum meine Diagnose Ihr Leben ändern kann (https://media.rtl.com/meldung/Der-Tod-meines-Sohnes-rettete-mir-das-Leben)" ins Rennen.Der Sender VOX kann auf einen Preis in der Kategorie "Bestes Factual Entertainment" hoffen. Hier sind mit "Herbstresidenz mit Tim Mälzer und André Dietz (https://plus.rtl.de/video-tv/shows/herbstresidenz-mit-tim-maelzer-und-andre-dietz-993379/die-herbstresidenz-993380)" und "Wir werden groß! (https://plus.rtl.de/video-tv/shows/wir-werden-gross-825555)" gleich zwei Formate unter den Nominierten.Die Verleihung des 25. Deutschen Fernsehpreises findet am 9. und 10. September in Köln statt: Die Preisträger:innen in den kreativen Gewerken erhalten ihre Trophäen am Dienstag, 9. September, im Rahmen der "Nacht der Kreativen". Die TV-Gala mit der Verleihung der Werkkategorien - moderiert von Barbara Schöneberger - folgt am 10. September. Ausgezeichnet werden Programme aus dem Beobachtungszeitraum 1. Juli 2024 bis 30. Juni 2025.Ausführliche Informationen zu den Nominierungen von RTL Deutschland finden Sie hier im Media Hub.