© Foto: Julian Stratenschulte - dpa-BildfunkRheinmetall und Lockheed vertiefen ihre Partnerschaft: Raketen "made in Germany" wären der nächste Schritt. Gleichzeitig wächst in Unterlüß die Munitionsproduktion - Europas Antwort auf Russlands Vorrat.Rheinmetall steht vor einem weiteren Meilenstein: Neben der geplanten Fertigung von Lockheed-Raketen wie ATACMS und Hellfire in Deutschland treibt der Konzern den massiven Ausbau seiner Produktionskapazitäten voran. Am Standort Unterlüß in Niedersachsen, wo die Raketen entstehen sollen, eröffnete Rheinmetall am Mittwoch zudem Europas künftig größte Munitionsfabrik. CEO Armin Papperger machte im Gespräch mit CNBC klar, worum es geht: Europa müsse "schnell" handeln, um bei der Produktion von …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE