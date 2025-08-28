© Foto: Fotogramma - IPA via ZUMA PressDie Machtverhältnisse beim deutschen Medienkonzern ProSiebenSat.1 verschieben sich grundlegend: Die tschechische Investorengruppe PPF steigt aus und verkauft ihre Beteiligung an die italienische MediaForEurope. Der jahrelange Übernahmepoker um einen der größten deutschen Medienkonzerne ist entschieden. Die italienische MFE des ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi übernimmt die Mehrheit an ProSiebenSat1. MFE, das in Italien und Spanien bereits mit Mediaset eine dominante Position im Fernsehgeschäft hält, hat ein Übernahmeangebot im Volumen von 1,8 Milliarden Euro für ProSiebenSat.1 gestartet. Die tschechische PPF tenderte sein komplettes Paket von 15,68 Prozent und …Den vollständigen Artikel lesen ...
