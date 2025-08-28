Mitteilung der UBM Development AG:

UBM mit schwarzer Null und verdoppelten Wohnungsverkäufen

- Wohnungsverkäufe gegenüber 2023 sogar vervierfacht, Nachfrage ungebrochen

- Eigenkapitalquote wieder über 30% und € 167 Mio. Cash

- Rückzahlung von Anleihen, Schuldschein- und Inhaberschuldverschreibungen gut abgesichert

- Ausblick: Auf gutem Weg zur Profitabilität im zweiten Halbjahr

Die UBM Development AG ("UBM") erzielte im zweiten Quartal eine schwarze Null. Im ersten Halbjahr konnte dank eines Umsatzanstiegs von 39 % das negative Ergebnis nahezu halbiert werden. So verzeichnete die UBM im ersten Halbjahr 2025 ein Ergebnis vor Steuern von minus € 5,8 Mio. Die UBM setzte die Erfolge im Wohnungsverkauf auch im ersten Halbjahr 2025 fort. Mit über 200 verkauften Einheiten wurde die Zahl des Vergleichszeitraums 2024 mehr als verdoppelt und im Vergleich zum ersten Halbjahr 2023 sogar vervierfacht.

"Wir sehen gerade eine Flucht in Sachwerte. Gold und Aktien sind nicht weit von ihren Höchstständen. Es ist nur eine Frage ...

