Nvidia - Rote Kurse trotz Rekordquartal

Der Chipkonzern legte ein weiteres Rekordquartal hin, aber Exportsperren belasten das Geschäft.



Gestern Abend veröffentlichte der 4 Billionen US-Dollar Riese Nvidia seine Quartalszahlen. Vom Markt wurden die Zahlen des Unternehmens gespannt erwartet, da hohe Erwartungen an Wachstum und Profitabilität gestellt werden. Durch das KI-Geschäft konnte der Chipkonzern seinen Umsatz zum Vorjahresquartal um satte 56 Prozent auf 46,74 Milliarden US-Dollar steigern und einen Quartalsgewinn von über 26,4 Milliarden US-Dollar erzielen. Dem wichtigen China-Geschäft setzten US-Exportbeschränkungen zu, wodurch es keine Verkäufe der abgespeckten KI-Chips H20 auf dem chinesischen Markt gab. Nachdem die Trump-Regierung die Blockade gegen den Export von H20 Chips zuletzt aufgegeben hatte meldet nun die chinesische Regierung Sicherheitsbedenken bei den US-Chips. Dies führte zu einem weiterhin schwierigen China-Geschäft bei Nvidia. Auch für das laufende Quartal geht das Unternehmen vorerst von keinen Verkäufen nach China aus und rechnet mit einem Erlös von rund 54 Milliarden US-Dollar. Trotz eines geplanten Aktienrückkaufprogramms im Umfang von 60 Milliarden US-Dollar fiel die Aktie im nachbörslichen Handel zeitweise um rund 2 Prozent.









