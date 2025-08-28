EQS-News: LR Health & Beauty SE / Schlagwort(e): Anleihe/Halbjahresergebnis

LR Health & Beauty SE veröffentlicht Zahlen für das erste Halbjahr 2025 und passt Prognose für 2025 an



28.08.2025 / 16:31 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





LR Health & Beauty SE veröffentlicht Zahlen für das erste Halbjahr 2025 und passt Prognose für 2025 an Umsatz erreicht im ersten Halbjahr 2025 142,9 Mio. EUR

EBITDA reported um 13,6 % auf 13,3 Mio. EUR verbessert

Neu aufgestelltes Führungsteam um CEO Jörg Körfer und Interims-CFO Ante Franicevic entwickelt die Unternehmensstrategie konsequent weiter

Gespräche mit Gläubigern der Anleihe 2024/2028 zur vorsorglichen Beschlussfassung über einen Verzicht auf die Erfüllung des Leverage Covenants zum 30. September 2025 und Anpassung der Anleihebedingungen geplant

Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025 angepasst Ahlen, 28. August 2025 - Die LR Health & Beauty SE, Europas führendes digitales Social-Commerce-Unternehmen im Bereich hochwertiger Gesundheits- und Schönheitsprodukte, veröffentlicht heute ihre Zahlen für das zweite Quartal und das erste Halbjahr 2025. Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025 erzielte die LR Health & Beauty SE einen Umsatz (Warenerlöse) von 68,9 Mio. EUR (Q2 2024: 70,7 Mio. EUR) - ein Rückgang von 2,6 %. Auf Halbjahressicht erreichte der Umsatz 142,9 Mio. EUR und lag damit um 0,3 % unter dem Vorjahreswert von 143,3 Mio. EUR. Hier spiegelt sich die allgemein gedämpfte Verbraucherstimmung wider, die sich besonders in den Märkten Westeuropas bemerkbar machte. Darüber hinaus hat die LR Health & Beauty SE in den ersten sechs Monaten 2025 ein EBITDA reported in Höhe von 13,3 Mio. EUR erzielt, was einer deutlichen Steigerung von 13,6 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht (H1 2024: 11,7 Mio. EUR). Im Vorjahreszeitraum hatten Refinanzierungskosten im Zuge der Ablösung der Altanleihe das Ergebnis belastet. Das normalisierte EBITDA nahm in den ersten sechs Monaten 2025 derweil um 6,3 % auf 15,3 Mio. EUR zu (H1 2024: 14,4 Mio. EUR). Valdemaras Gordinskis, Vice President Global Controlling and Investor Relations der LR Health & Beauty SE, kommentiert: "Im ersten Halbjahr 2025 haben wir uns darauf fokussiert, die Voraussetzungen für den Geschäftserfolg unserer Partner weiter zu verbessern. Eine wichtige Rolle spielen dabei unsere Produktinnovationen. Mit unseren regelmäßigen Produktlaunches und dem gezielten Ausbau unseres Produktsortiments eröffnen wir unseren Partnern attraktive Geschäftsoptionen in einem derzeit allgemein schwierigen Marktumfeld." Neues Führungsteam mit ausgewiesener Expertise Mit einem neuen Führungsteam treibt LR die Weiterentwicklung der Unternehmensstrategie entschlossen voran. Zum 1. August 2025 wurde Herr Jörg Körfer zum Vorstandsvorsitzenden (CEO) berufen, der über umfassendes Know-how im globalen Direktvertrieb aus seiner langjährigen Managementtätigkeit für international agierende Unternehmen, darunter Bofrost und Vorwerk, verfügt. Daneben hat LR das Management nun mit Herrn Ante Franicevic weiter verstärkt, der zunächst als Interims-CFO fungieren wird. Herr Franicevic bringt eine ausgewiesene Expertise im Finanzwesen aus über 20 Jahren in Führungspositionen bei namhaften Handels- und Konsummarken wie zum Beispiel Douglas, Jack Wolfskin und Metro in das Unternehmen ein. Jörg Körfer, Vorstandsvorsitzender (CEO) der LR Health & Beauty SE, erklärt: "Als neu formiertes Führungsteam haben wir das klare Ziel, die Erfolgsgeschichte von LR als führendes Social-Commerce-Unternehmen Europas fortzuschreiben. Unsere Global Leader Convention in Berlin anlässlich des 40-jährigen Bestehens von LR und die Business Days im September sind dabei ein idealer Anlass, um den Austausch mit unserer Partner-Community zu stärken und neue Geschäftsaktivitäten anzustoßen. Gemeinsam mit unseren Partnern möchten wir das Unternehmen noch leistungsfähiger und innovativer machen, um auch in einem herausfordernden Marktumfeld einen nachhaltigen Erfolg für LR sicherzustellen." Anleihe 2024/2028 Der Vorstand der LR Health & Beauty SE hat heute beschlossen, mit den Gläubigern der Anleihe 2024/2028 (ISIN: NO0013149658) vorsorglich in Verhandlungen über eine Änderung der Anleihebedingungen zu treten und diese gegebenenfalls um Zustimmungserteilung zu einem Verzicht auf den Leverage Covenant zum 30. September 2025 zu ersuchen. Hintergrund ist ein möglicher Verstoß der Gesellschaft gegen die Verpflichtung aus Ziffer 13.2 der Anleihebedingungen. Demnach hat die Gesellschaft sicherzustellen, dass die Nettoverschuldung im Verhältnis zum EBITDA ("Leverage Covenant") zum Stichtag 30. September 2025 den Schwellenwert von 4,50:1 nicht überschreitet. Der Leverage Covenant hatte sich zum 1. Juli 2025 von 4,75:1 auf 4,50:1 verringert. Nach vorläufigen Berechnungen geht der Vorstand davon aus, dass der Leverage Covenant für das Testdatum 30. September 2025 voraussichtlich nicht eingehalten werden wird. Grund hierfür ist ein sich schlechter als erwartet entwickelndes EBITDA, was maßgeblich auf gestiegene bzw. steigende Kosten in den Bereichen Marketing und Vertrieb zurückzuführen ist. Ausblick 2025 Darüber hinaus passt der Vorstand der Gesellschaft die am 25. April 2025 veröffentlichte Prognose für das Gesamtjahr 2025 an. Hinsichtlich des Umsatzes (Warenerlöse) geht der Vorstand nun von einer stabilen Entwicklung im Vergleich zum Vorjahr aus. Zuvor war ein stabil bis moderat steigender Umsatz prognostiziert worden. Das EBITDA wird für das Geschäftsjahr 2025 nunmehr zwischen 24,0 Mio. EUR und 27,0 Mio. EUR erwartet - während die bisherige Prognose ein signifikantes Wachstum des EBITDA gegenüber dem Vorjahreswert von 27,3 Mio. EUR vorsah. Die Anpassung der EBITDA-Prognose ist im Wesentlichen auf gestiegene bzw. steigende Kosten in den Bereichen Marketing und Vertrieb zurückzuführen. Dieser Trend hat sich auch im Monat Juli fortgesetzt, sodass der Vorstand gegenwärtig nicht davon ausgeht, die bisherige Prognose durch etwaige Aufholeffekte oder Einsparmaßnahmen noch erreichen zu können. Der vollständige Bericht zum zweiten Quartal und den ersten sechs Monaten 2025 wird am 29. August 2025 online auf der Unternehmenswebseite unter https://ir.lrworld.com/ verfügbar sein.





LR Gruppe Unter dem Leitmotiv "More quality for your life" produziert und vertreibt die LR Gruppe mit Hauptsitz in Ahlen/Westfalen erfolgreich verschiedene, hochqualitative Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetikprodukte in 32 Ländern. Als attraktives Social-Commerce-Unternehmen unterstützt LR den persönlichen Austausch in seiner Community mit effizienten, digitalen Lösungen. Dabei bietet das ganzheitliche Tool "LR neo" der internationalen Partnerschaft in einem Dashboard alle geschäftsrelevanten Kennzahlen und Informationen für ihr LR Business. LR ist seit 1985 als "People Business", bei dem der Mensch und die persönliche Beratung im Mittelpunkt stehen, fest im Markt etabliert. Das Geschäftsmodell spricht in Zeiten wandelnder Arbeitswelten besonders diejenigen an, die nach mehr Flexibilität, einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie mehr finanzieller Unabhängigkeit streben. Die Verarbeitung von Aloe Vera ist seit über 20 Jahren eine der Kernkompetenzen von LR. Nur das wertvolle Innere des Blattes wird für die Produkte verwendet. In Ahlen hat das Unternehmen eine der modernsten Aloe Vera-Produktionsstätten für Aloe Vera Drinking Gele in Europa aufgebaut. Im Herbst 2009 hat LR den LR Global Kids Fund e.V. gegründet, der in Zusammenarbeit mit lokalen Institutionen benachteiligte Kinder und ihre Familien in vielen Ländern der Welt effizient und unbürokratisch unterstützt. Zum weiteren Engagement zum Thema Nachhaltigkeit lesen Sie bitte unseren Nachhaltigkeitsbericht . Aktuell zählt LR rund 1.200 Mitarbeiter und hunderttausende registrierte Community-Mitglieder.





Kontakt: PR Kontakt: LR Health & Beauty SE

Almut Kellermeyer

Head of Corporate Communication

Kruppstraße 55

59227 Ahlen

Tel.: +49(0)2382 7658-106

E-Mail: a.kellermeyer@LRworld.com

https://ir.lrworld.com/ IR Kontakt: cometis AG

Thorben Burbach

Unter den Eichen 7 | Gebäude D

65195 Wiesbaden

Tel.: +49(0)611 - 205855-23

Fax: +49(0)611 - 205855-66

E-Mail: burbach@cometis.de



28.08.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

