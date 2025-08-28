GridX, ein Ladespezialist und Smart-Energy-Unternehmen im Besitz von E.ON, richtet seine Geschäftsleitung neu aus. CTO und Co-Geschäftsführer Tobias Mitter wechselt zu E.ON. Tim Steinmetz bleibt als weiterer Co-Geschäftsführer an Bord. Er soll aber bald von einer erweiterten Geschäftsleitung profitieren. Nach zweieinhalb Jahren als CTO bei GridX übernimmt Tobias Mitter am 1. September 2025 die Position des Chief Information Officer (CIO) bei E.ON ...Den vollständigen Artikel lesen ...
