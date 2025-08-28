Wallisellen - Canon Deutschland hat Dr. Markus Naegeli zum neuen Geschäftsführer ernannt. Ab dem 30. August 2025 übernimmt er die Rolle - zusätzlich zu seiner Funktion als CEO von Canon Schweiz. Naegeli berichtet direkt an Shinichi "Sam" Yoshida, Präsident und CEO von Canon Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA). Er folgt auf Rainer Führes, der nach über 26 Jahren in leitenden Positionen im Canon-Konzern - davon 11 Jahre als Geschäftsführer von Canon ...Den vollständigen Artikel lesen ...
