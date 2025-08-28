Das oft etwas behäbige Schwergewicht im DAX, Siemens, hat sich am heutigen Donnerstag an die Spitze der Tagessieger geschoben. Grund ist ein überaus positiver Kommentar der Investmentbank JPMorgan. Auch charttechnisch bessert sich das Bild. DER AKTIONÄR checkt die mittelfristigen Aussichten des Industrie-Konzerns. JPMorgan hat der Siemens-Aktie zum höchsten Stand seit März verholfen. Analyst Phil Buller nahm nicht nur die Bewertung der Siemens-Aktien mit der Empfehlung "Overweight" wieder auf; sondern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär