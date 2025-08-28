Die US-Großbank JPMorgan hat ihre Bewertung für die Aktie von Siemens wieder aufgenommen. Ihr Urteil fällt eindeutig ausDie US-Großbank JPMorgan hat ihre Bewertung für die Aktie des deutschen Industriegiganten Siemens wieder aufgenommen und zeigt sich ausgesprochen optimistisch. Analyst Phil Buller setzt in der aktuellen Studie ein Kursziel von 300 Euro und stuft die Papiere des Münchner Technologiekonzerns mit "Overweight" ein. Damit signalisiert die Bank, dass sie Siemens überdurchschnittliche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Euro am Sonntag