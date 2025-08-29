St George Mining liefert erste Seltene-Erden-Probe an Brasiliens MagBras-Projekt

Anzeige / Werbung

Ein bedeutender Schritt für Brasiliens Sektor für kritische Rohstoffe

St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8) hat einen wichtigen Meilenstein erreicht: Die erste Probe von Seltenen Erden wurde an das brasilianische MagBras-Projekt geliefert. Diese Leistung treibt nicht nur die Entwicklung des unternehmenseigenen Araxá-Projekts voran, sondern unterstreicht auch die zentrale Rolle des Unternehmens beim Aufbau einer nationalen Lieferkette für kritische Rohstoffe in Brasilien - ein strategisches Ziel in einer Zeit, in der Industrie und Regierungen weltweit Alternativen zur von China dominierten Versorgung suchen.

Das Araxá-Projekt, gelegen im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais, gehört zu 100% St George Mining und verfügt über eine JORC-konforme Ressource von 40,64 Millionen Tonnen mit 4,13% Gesamtgehalt an Seltenerdoxiden (TREO) sowie 41,20 Millionen Tonnen mit 0,68% Niob. Als karbonatitisches Hartgesteinsvorkommen weist Araxá geologische Parallelen zu bedeutenden internationalen Lagerstätten wie Mt Weld (Lynas Corporation) in Australien und Mountain Pass (MP Materials) in den USA auf.

Hoher Gehalt und vorhandene Infrastruktur verschaffen Araxá einen Wettbewerbsvorteil

Mit seinem hohen Erzgehalt und der beträchtlichen Ressourcengröße zählt Araxá zu den qualitativ hochwertigsten Seltene-Erden-Projekten der westlichen Hemisphäre. Karbonatit-Lagerstätten wie diese enthalten in der Regel einen hohen Anteil wertvoller schwerer Seltenerdmetalle, die für Elektromobilität, Windkraft und Verteidigungstechnologien entscheidend sind.

Darüber hinaus profitiert das Projekt von bestehender Infrastruktur in einer etablierten Bergbauregion - ein wesentlicher Vorteil gegenüber abgelegenen oder regulatorisch schwierigen Projekten. Diese Rahmenbedingungen ermöglichen eine beschleunigte Entwicklung und reduzieren potenzielle Projektrisiken erheblich.

Brasiliens erste Lieferung von Seltenen Erden an MagBras

St George Mining hat als erstes Bergbauunternehmen in Brasilien eine Seltene-Erden-Probe an das MagBras-Projekt geliefert. Die 30 Kilogramm schwere Probe in Oxalat-Form wurde aus Material einer früheren Pilotanlage des Araxá-Projekts gewonnen. "Wir freuen uns sehr, nun als erstes Seltenerdmetall-Bergbauunternehmen in Brasilien Seltenerdmetallprodukte an MagBras für nachgelagerte Studien zur Magnetproduktion in Brasilien zu liefern," erklärte John Prineas, Executive Chairman von St George Mining.

Diese erste Lieferung belegt nicht nur die Qualität des Vorkommens, sondern auch die technische Reife des Projekts und dessen Bedeutung für den Aufbau einer brasilianischen Wertschöpfungskette im Bereich der Seltenerdmagnete.

Strategische Partnerschaft mit MagBras stärkt Marktintegration

Parallel zur ersten Produktlieferung hat St George eine formale Partnerschaft mit MagBras geschlossen. Ziel ist es, gemeinsam Forschung und Entwicklung für die Herstellung von Permanentmagneten auf Basis der Seltenerdmetalle aus Araxá voranzutreiben. Das Unternehmen wurde von SENAI (Nationaler Dienst für industrielle Ausbildung) und FIEMG (Industrieverband des Bundesstaates Minas Gerais) als Partner für Brasiliens erste geplante Magnetfabrik ausgewählt - ein starkes Signal des Vertrauens in die Ressourcenqualität und technische Kompetenz von St George.

Diese Partnerschaft stärkt nicht nur die nationale Industriepolitik, sondern eröffnet dem Unternehmen auch Zugang zu strategischer Unterstützung auf staatlicher und industrieller Ebene.

Bohrkampagne und internationale Partnerschaften treiben Entwicklung voran

Gegenwärtig laufen auf dem Projektgelände fünf Bohrgeräte im Rahmen einer 9.000 Meter umfassenden Diamantbohrkampagne. Ziel ist es, die bestehende Ressource zu erweitern und in höhere Sicherheitskategorien zu überführen - ein entscheidender Schritt zur Vorbereitung technischer und wirtschaftlicher Studien.

Parallel dazu verfolgt St George Partnerschaften in den USA und weiteren wichtigen Märkten. Diese Initiativen zielen darauf ab, Araxá in internationale Lieferketten zu integrieren und von wachsender globaler Nachfrage nach verlässlichen Seltene-Erden-Quellen zu profitieren. Vor dem Hintergrund geopolitischer Spannungen gewinnt ein Projekt in einem stabilen Partnerstaat wie Brasilien zusätzlich an Attraktivität.

Araxá als zukünftiges Schlüsselprojekt im globalen REE-Markt

Mit seinen hochwertigen Ressourcen, der zusätzlichen Niob-Komponente, der vorhandenen Infrastruktur und einer aktiven Einbindung in nationale wie internationale Initiativen präsentiert sich das Araxá-Projekt als vielversprechender Kandidat für die nächste Generation globaler REE-Produzenten. St George Mining ist gut positioniert, um als strategischer Anbieter für kritische Rohstoffe über die Grenzen Brasiliens hinaus Bedeutung zu gewinnen - in einer Zeit, in der Diversifizierung, Versorgungssicherheit und geopolitische Stabilität zunehmend in den Vordergrund rücken.

