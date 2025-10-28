St George Mining, Almonty Industries, MP Materials: Wie aussichtsreich sind die Unternehmen?

Anzeige / Werbung

In diesem Jahr hat sich der weltweite Trend zur Unabhängigkeit bei kritischen Mineralien deutlich verstärkt. Die Vereinigten Staaten verfolgen im Rahmen ihrer neuen Industriepolitik einen zunehmend interventionistischen Ansatz. Im vergangenen Jahr sicherte sich Washington eine 15%-Beteiligung an MP Materials (ISIN: US34962V2051) und garantierte den Ankauf von Neodym-Praseodym-Oxid zu Preisen, die mehr als doppelt so hoch wie das aktuelle Marktniveau liegen. Das zehnjährige Abnahmeabkommen stellt sicher, dass die gesamte Produktion in die USA geliefert wird - ein klares Zeichen für die strategische Dringlichkeit, die westliche Regierungen derzeit antreibt.

Der Wolframproduzent Almonty Industries (ISIN: CA0203987072) schlägt einen ähnlichen Weg ein. Das Unternehmen beliefert US-Rüstungsunternehmen mit kritischen Materialien und treibt gleichzeitig die Entwicklung der Sangdong-Wolframmine in Südkorea voran. Almonty profitiert davon, außerhalb der traditionellen chinesischen Lieferkette zu operieren. Analysten von Oppenheimer bezeichneten die Aktie jüngst als deutlich unterbewertet im Vergleich zu Wettbewerbern.

Almonty steht kurz davor, die Sangdong-Mine - die größte Wolframförderstätte außerhalb Chinas - noch vor Jahresende in Produktion zu bringen und prüft zugleich den Erwerb eines weiteren Projekts in den Vereinigten Staaten. Diese Expansion vertieft die Beziehungen zur US-Industrie in einer Phase steigender Nachfrage nach strategischen Rohstoffen.

St George Mining: Ausbau der Araxá-Entdeckung

Der jüngste Bohrerfolg von St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8) beim Araxá-Projekt für Seltene Erden und Niob in Brasilien unterstreicht sowohl die Dimension als auch das Timing der Unternehmensstrategie. Das zweite Diamantbohrloch, 150 Meter westlich der bestehenden Ressource niedergebracht, ergab eine mächtige Zone von 87,7 Metern mit 2,95% Gesamtgehalt an Seltenen-Erden-Oxiden (TREO) und 0,41% Niobpentoxid ab nur zwei Metern Tiefe.

Hochgradige Intervalle - darunter 3,05 Meter mit 6,72% TREO und 0,73% Nb2O5 - bestätigen die Qualität der Mineralisierung. Besonders hervorzuheben ist, dass die für Magnetanwendungen wertvollen Elemente Neodym und Praseodym rund 31% des gesamten Gehalts an Seltenen Erden ausmachen - entscheidende Materialien für Elektrofahrzeuge, Windkraftanlagen und Hochtechnologie im Verteidigungsbereich.

Executive Chairman John Prineas erklärte, die neuen Ergebnisse "unterstützen das Potenzial für eine erhebliche Ausweitung der hochgradigen Lagerstätten von Seltenen Erden und Niob im Araxá-Projekt" und erweitern das karbonatitgebundene System weiter nach Westen.

Brasiliens strategischer Vorteil

Das Projekt Araxá liegt im Bergbau-Herz Brasiliens, im Bundesstaat Minas Gerais, direkt neben den weltweit führenden Niob-Betrieben von CBMM. Diese Lage verschafft St George sowohl logistische als auch geopolitische Vorteile: eine etablierte Infrastruktur, qualifizierte Arbeitskräfte und staatliche Unterstützung für den Aufbau einer inländischen Wertschöpfungskette für Seltene Erden.

Seit der Übernahme des Projekts im Februar 2025 hat St George rasch gehandelt - eine erste Ressource definiert, Rückendeckung für eine Pilot-Verarbeitungsanlage gesichert und 72,5 Millionen USD frisches Kapital von institutionellen Investoren und Hancock Prospecting eingeworben. Die Bohrarbeiten mit drei Diamant- und einer RC-Anlage laufen weiter, und die Mineralisierung bleibt in alle Richtungen offen.

Araxá entwickelt sich zu einer der vielversprechendsten neuen Quellen für Magnet-Seltene-Erden in der westlichen Welt - und zu einem potenziellen Eckpfeiler in den globalen Bemühungen, Lieferketten von China zu diversifizieren.

Aufstellung für die nächste Lieferkette

Das weltweite Rennen um kritische Rohstoffe verändert derzeit Industriepolitik und Investitionsmuster auf allen Kontinenten - und Unternehmen wie St George Mining, MP Materials und Almonty Industries zählen zu den wichtigen Akteuren dieser neuen Ordnung.

Die Entscheidung der US-Regierung, Beteiligungen an strategischen Produzenten wie MP Materials zu erwerben und langfristige Abnahmeverträge zu garantieren, markiert einen Wendepunkt der amerikanischen Industriepolitik - hin zu einer gezielten staatlichen Steuerung, die technologische und verteidigungspolitische Unabhängigkeit sichern soll.

Quelle:

https://www.theaustralian.com.au/business/stockhead/content/st-georges-latest-monster-ree-niobium-hit-at-arax-a-real-treat-with-growth-potential/news-story/8e7a1a914989cf8bb402c8afbc4e0f68

https://news.financial/comments/us-industrial-policy-at-a-turning-point-how-shareholders-stand-to-benefit-mp-materials-intel-almonty

St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

https://stgm.com.au

