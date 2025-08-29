Die schwedische Biotech-Gesellschaft Camurus kann die nächste Marktzulassung verbuchen. Betroffene mit der endokrinologischen Erkrankung Akromegalie in Großbritannien können fortan Oczyesa als Erhaltungstherapie verschrieben bekommen. Indes befindet sich die Aktie von Camurus in bestechender Form und das Allzeithoch in Schlagdistanz.Die Marktzulassung von Oczyesa durch die britische Arzneimittelbehörde (MHRA) basiere auf den Ergebnissen eines umfassenden klinischen Programms, das sieben klinische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
