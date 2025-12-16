Die beiden skandinavischen Biotech-Gesellschaften Camurus und Gubra bündeln ihr Know-how. Eine aufgesetzte exklusive Kooperations- und Lizenzvereinbarung dient dem Ziel die Entwicklung einer langwirksamen Therapieoption für die Behandlung von Hypoparathyreoidismus, einer Unterfunktion der Nebenschilddrüsen.Dieses Forschungs- und Entwicklungsprogramm kombiniere das Parathormon (PTH)-Analogon von Gubra, das unter Verwendung seiner proprietären Peptidforschungsplattform "streaMLine" entwickelt wurde, ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.