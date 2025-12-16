Die beiden skandinavischen Biotech-Gesellschaften Camurus und Gubra bündeln ihr Know-how. Eine aufgesetzte exklusive Kooperations- und Lizenzvereinbarung dient dem Ziel die Entwicklung einer langwirksamen Therapieoption für die Behandlung von Hypoparathyreoidismus, einer Unterfunktion der Nebenschilddrüsen.Dieses Forschungs- und Entwicklungsprogramm kombiniere das Parathormon (PTH)-Analogon von Gubra, das unter Verwendung seiner proprietären Peptidforschungsplattform "streaMLine" entwickelt wurde, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
