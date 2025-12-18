Eli Lilly hat im laufenden Jahr den dänischen Pharma-Riesen Novo Nordisk im Adipositas-Markt massiv unter Druck gesetzt - sowohl im kommerziellen Bereich als auch in der Entwicklung neuartiger Mittel. Das schwache Abschneiden von Novo Nordisk hat auch die deutlich kleinere Gubra in Mitleidenschaft gezogen. Dabei erzielte der dänische Wirkstoffforscher mit seinen Partnern in diesem Jahr massive Fortschritte.Das Highlight für Gubra in diesem Jahr war sicherlich der Lizenz-Deal mit AbbVie. Der US-amerikanische ...

