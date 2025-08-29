Hamburg (ots) -Der Hamburger Schadensanierer für Wasserschäden, Thorsten Kolberg, 54, hat bei der Soziallotterie Omaze ein BMW 420i Cabriolet im Wert von über 60.000 Euro gewonnen. Der Gewinn überraschte ihn völlig: "Als mich Omaze anrief, dachte ich an einen Witz. Erst beim Rückruf habe ich erfahren, dass es wirklich stimmt. Ich war überwältigt."Thorsten lebt mit seiner Frau, zwei Kindern und Familienhund in Hamburg. Als am Freitagnachmittag auf einmal das Handy im Büro klingelte, ignorierte er zunächst den Anruf. Nach einiger Zeit packte ihn dann doch die Neugier und er rief zurück. Am Hörer erfuhr er dann, dass er tatsächlich das BMW-Cabrio gewonnen hatte. "Ich konnte es auch nach dem Anruf immer noch nicht glauben. Erst als das Team von Omaze vor unserer Haustür stand und ich den Schlüssel im Zündschloss drehen und losfahren konnte, wusste ich, dass das alles echt ist und der Wagen mir gehört."Ob der Hund auch so viel Freude am Fahrspaß haben wird, lässt Thorsten noch offen: "Mal schauen, wie unser Hund das findet, wenn auf einmal das Dach weg ist beim Autofahren."Das BMW 420i Cabriolet in alpinweiß kombiniert sportliches Design mit moderner Technik: 2,0-Liter-TwinPower-Turbo-Benziner mit 184 PS, 300 Nm Drehmoment, ein vollautomatisches Softtop, das sich in zehn Sekunden öffnen lässt, sowie ein digitales Curved Display mit Wireless CarPlay und Laserlicht-Scheinwerfer.Das Auto kommt genau zur richtigen Zeit. Der Spätsommer geizt nicht mit Sonnenstrahlen und somit steht der nächsten Oben-Ohne Fahrt nichts entgegen.Jetzt möchte Thorsten erst einmal die Vorzüge seines neuen Cabrios nutzen und viel Spaß mit seiner Familie haben. Wichtiger als die Möglichkeit, ein Auto zu gewinnen, war für ihn das Gesamterlebnis: "Natürlich habe ich nie daran geglaubt, ein Auto zu gewinnen. Dennoch habe ich gerne mitgespielt, da gleichzeitig soziale Projekte von tollen Organisationen wie Plan International unterstützt werden. Natürlich gewinnt man nicht immer ein Haus oder ein Auto, aber mit jedem Los ist man definitiv ein Gewinner"Neben weiteren Autos wie z.B. einer Mercedes G-Klasse und Geldpreisen kann auf omaze.de noch bis zum 26. Oktober mitgespielt werden, um den Hauptpreis zu gewinnen: Ein modernes Alpen-Haus im Wert von 2.8 Mio. Euro. Das moderne Anwesen zwischen München und den Alpen besticht durch modernen Luxus und einem einmaligen Bergpanorama. Mit dem Starnberger See ganz in der Nähe wartet nicht nur ein architektonisches Juwel auf dich, sondern auch eine der schönsten Gegenden Deutschlands - und garantiert eine Gewinner:in. Partnerorganisation für die Alpen-Haus Verlosung ist Plan International. Omaze garantiert eine Mindestspende in Höhe von 500.000 Euro.Pressekontakt:J.P. KnoopWMPEUROCOMAGjp.knoop@wmp-ag.deOriginal-Content von: Omaze, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179986/6106349