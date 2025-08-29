Nach Nvidia hat am Donnerstag nach US-Börsenschluss mit Marvell Technology ein weiteres KI-Unternehmen seine Zahlen für das zurückliegende zweite Quartal veröffentlicht. Die Zahlen lagen zwar im Rahmen Erwartungen, der Ausblick auf das laufende Quartal hat die Anleger allerdings enttäuscht. Die Aktie wurde nachbörslich heftig abgestraft.Marvell Technology hat die Anleger mit einem schwachen Ausblick enttäuscht: Der Chip-Hersteller erwartet für das dritte Quartal einen Umsatz von rund 2,06 Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
